Ski alpin - Slalom d'Adelboden (H) : Un duo autrichien en tête, Pinturault placé, Noël a enfourché

Il aura toutes ses chances dans sa quête de victoire finale. Ce dimanche matin, le Français Alexis Pinturault a signé le cinquième temps de la première manche du slalom d'Adelboden en Suisse, comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin, à seulement onze petits centièmes d'un duo de tête composé de deux Autrichiens, à savoir Fabio Gstrein et Manuel Feller. Le tenant du gros globe a su se lâcher sur la fin, et plus précisément dans le mur, pour en arriver à un tel résultat final, après avoir été davantage sur la réserve, en haut du parcours.

Noël a de nouveau enfourché

Derrière les deux Autrichiens, c'est le Suisse Luca Aerni qui signé le troisième temps, à seulement cinq petits centièmes. Dans une course particulièrement serrée, l'autre Tricolore à suivre n'a pas su répondre présent. En effet, Clément Noël a fini par enfourcher, à nouveau, et ce même assez rapidement dans cette nouvelle course. En tout, ce ne sont pas moins de 24 skieurs qui se tiennent en moins d'une petite seconde. Tout reste donc à faire et la deuxième manche vaudra son pesant d'or, puisqu'ils seront donc nombreux à avoir leur chance. Une seconde manche qui débutera à partir de 13h30.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement à l'issue de la première manche - Dimanche 9 janvier 2022

1- Fabio Gstrein (AUT) en 54‘’06

- Manuel Feller (AUT) mt

3- Luca Aerni (SUI) à 0‘’05

4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0‘’09

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0‘’11

6- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0‘’16

7- Johannes Strolz (AUT) à 0‘’17

8- Marc Digruber (AUT) à 0‘’33

9- Giuliano Razzoli (ITA) à 0‘’36

10- Marco Schwarz (AUT) à 0‘’44

...





Non qualifiés pour la seconde manche : Michael Matt (AUT), Timon Haugan (NOR), Armand Marchant (BEL), Erik Read (NOR), Simon Maurberger (ITA), Theo Letitre (FRA) , Paco Rassat (FRA) ...



Abandons : Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Clément Noël (FRA) , Kristoffer Jakobsen (SUE), Stefan Hadalin (SLO), Manfred Moelgg (ITA), Christian Hirschbuehl (AUT)...