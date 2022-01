C'est une journée à oublier pour les Français. Après Clément Noël, c'est ensuite Alexis Pinturault qui a enfourché dans la seconde manche du slalom d'Adelboden en Suisse, comptant pour la Coupe du Monde masculine de ski alpin. Pourtant, le Tricolore, tenant du gros Globe de cristal était cinquième à l'issue de la première manche et plus que jamais en lice pour une victoire finale. Cette fameuse victoire est revenue à un Autrichien, mais pas forcément au plus attendu d'entre eux. En effet, parti avec le dossard numéro 38, Johannes Strolz, aujourd'hui âgé de 29 ans, avait terminé septième de la première manche avant donc de triompher, à la surprise générale.

Strolz n'avait jamais fait mieux que dixième

A la deuxième place, on retrouve un autre Autrichien, en la personne de Manuel Feller, alors que le podium du jour est complété par l'Allemand Linus Strasser, troisième. Avant cette journée, le meilleur résultat de Strolz en Coupe du Monde n'était qu'une dixième place finale. Jamais présent sur les slaloms, le Suisse Marco Odermatt reste largement en tête du classement général de la Coupe du Monde, avec 376 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement à l'issue de la première manche - Dimanche 9 janvier 2022

1- Johannes Strolz (AUT) en 1'50‘’05

2- Manuel Feller (AUT) à 0‘’17

3- Linus Strasser (ALL) à 0‘’29

4- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0‘’48

5- Luca Aerni (SUI) à 0‘’58

6- Loic Meillard (SUI) à 0‘’60

7- Alex Vinatzer (ITA) à 0‘’66

8- Daniel Yule (SUI) à 0‘’68

9- Giuliano Razzoli (ITA) à 0‘’75

10- Luke Winters (USA) à 0‘’77

...



Abandons : Alexis Pinturault (FRA) , Dave Ryding (GBR), Fabio Gstrein (AUT) et Sandro Simonet (SUI).



Si vous avez manqué la première manche :

Il aura toutes ses chances dans sa quête de victoire finale. Ce dimanche matin, le Français Alexis Pinturault a signé le cinquième temps de la première manche du slalom d'Adelboden en Suisse, comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin, à seulement onze petits centièmes d'un duo de tête composé de deux Autrichiens, à savoir Fabio Gstrein et Manuel Feller. Le tenant du gros globe a su se lâcher sur la fin, et plus précisément dans le mur, pour en arriver à un tel résultat final, après avoir été davantage sur la réserve, en haut du parcours.

Noël a de nouveau enfourché

Derrière les deux Autrichiens, c'est le Suisse Luca Aerni qui signé le troisième temps, à seulement cinq petits centièmes. Dans une course particulièrement serrée, l'autre Tricolore à suivre n'a pas su répondre présent. En effet, Clément Noël a fini par enfourcher, à nouveau, et ce même assez rapidement dans cette nouvelle course. En tout, ce ne sont pas moins de 24 skieurs qui se tiennent en moins d'une petite seconde. Tout reste donc à faire et la deuxième manche vaudra son pesant d'or, puisqu'ils seront donc nombreux à avoir leur chance. Une seconde manche qui débutera à partir de 13h30.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement à l'issue de la première manche - Dimanche 9 janvier 2022

1- Fabio Gstrein (AUT) en 54‘’06

- Manuel Feller (AUT) mt

3- Luca Aerni (SUI) à 0‘’05

4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0‘’09

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0‘’11

6- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0‘’16

7- Johannes Strolz (AUT) à 0‘’17

8- Marc Digruber (AUT) à 0‘’33

9- Giuliano Razzoli (ITA) à 0‘’36

10- Marco Schwarz (AUT) à 0‘’44

...





Non qualifiés pour la seconde manche : Michael Matt (AUT), Timon Haugan (NOR), Armand Marchant (BEL), Erik Read (NOR), Simon Maurberger (ITA), Theo Letitre (FRA) , Paco Rassat (FRA) ...



Abandons : Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Clément Noël (FRA) , Kristoffer Jakobsen (SUE), Stefan Hadalin (SLO), Manfred Moelgg (ITA), Christian Hirschbuehl (AUT)...