Muffat-Jeandet déçoit aussi

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement final - Dimanche 10 janvier 2021



Clément Noël (FRA) à 0"38



17- Alexis Pinturault (FRA) à 1"28

19- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"59



Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 11"83



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 10 janvier 2021

Clément Noël (FRA) en 53"01

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"41

16- Alexis Pinturault (FRA) à 1"34

21- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"75

Julien Lizeroux (FRA)

Théo Letitre (FRA)

Deuxième désillusion en cinq jours pour Clément Noël ! Comme mercredi à Zagreb, le slalomeur de 23 ans a remporté la première manche à Adelboden, et comme en Croatie, il a manqué la deuxième, pour finalement terminer huitième. Le Vosgien a commis deux grosses fautes lors du deuxième run, qui semblait pourtant tracé pour lui.Schwarz, seulement dixième de la première manche, a signé une très belle deuxième manche pour remporter la troisième victoire de sa carrière après le city-event d'Oslo et le combiné de Wengen en janvier 2019. Il a devancé de 14 centièmes l'Allemand Linus Strasser et de 15 centièmes le Britannique Dave Ryding, alors que Michael Matt, auteur du meilleur temps de la deuxième manche, a réussi une belle remontée, en passant de la treizième à la quatrième place.L'autre désillusion côté français vient bien sûr de Victor Muffat-Jeandet. Deuxième de la première manche, il a enfourché dans la deuxième, et a dû remonter sur la piste pour reprendre sa course. Il a finalement terminé 26eme à près de douze secondes de Schwarz. Un dimanche à oublier pour les Bleus !De plus, le zéro point de l'un de ses rivaux Henrik Kristoffersen est une bonne nouvelle également. Pour ce qui est du classement du slalom, Marco Schwarz fait coup double ce dimanche, en prenant le dossard rouge.2- Linus Strasser (ALL) à 0"143- Dave Ryding (GBR) à 0"154- Michael Matt (AUT) à 0"175- Loïc Meillard (SUI) à 0"196- Tanguy Nef (SUI) à 0"237- Daniel Yule (SUI) à 0"298-9- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"4110- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0"51...26-...Après les deux magnifiques victoires d'Alexis Pinturault lors des géants, et si la France signait un triplé dans la station suisse, avec un succès en slalom ? C'est en tout cas bien parti, puisqu'ils sont deux tricolores aux deux premières places de la première manche.Il ne faut néanmoins pas s'enflammer, puisque Noël avait déjà fini en tête de la première manche à Zagreb mercredi, avant de passer au travers de la deuxième. C'est le Suisse Loïc Meillard qui occupe la troisième place, à un centième de Muffat-Jeandet. Il sera une vraie menace pour les deux tricolores lors de la deuxième manche, qui débutera à 13h30. L'Autrichien Marco Schwarz est le seul autre skieur à avoir fini en-dessous de la demi-seconde de Noël. Tous les autres sont plus loin, à commencer par Henrik Kristoffersen, qui a fini à 1"01, et Alexis Pinturault, qui a fini à 1"34. Sans doute fatigué par ses deux exploits des derniers jours, le Français a eu du mal à entrer dans sa manche, mais s'est bien repris sur la fin. Il sera présent en deuxième manche, tout comme Jean-Baptiste Grange, mais cela ne sera pas le cas de Julien Lizeroux, qui a fini à près de deux secondes et demie de Noël. Cela ne sera pas le cas non plus du leader de la Coupe du Monde, l'Autrichien Manuel Feller, qui a commis une faute d'intérieur et a manqué une porte. On le reverra dimanche prochain à Wengen, même si l'épreuve suisse est en sursis en raison de la pandémie de coronavirus.2-3- Loïc Meillard (SUI) à 0"424- Marco Schwarz (AUT) à 0"435- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"566- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"687- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0"738- Dave Ryding (GBR) à 0"769- Tanguy Nef (SUI) à 0"8210- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"91......Manuel Feller (AUT), Alex Winatzer (ITA), Filip Zubcic (CRO), Fabio Gstrein (AUT)..., Istok Rodes (CRO), Sebastian Holzmann (ALL), Federico Liberatore (ITA),...