Feller tout près de réussir le coup de l'année, Jakobsen enfourche au troisième piquet

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE SCHLADMING (AUTRICHE)

Classement - Mardi 25 janvier 2022



9- Clément Noël (FRA) à 0”63

Nouvel abandon pour Pinturault !

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE SCHLADMING (AUTRICHE)

Classement de la première manche - Mardi 25 janvier 2022

Clément Noël (FRA) 0”67

Alexis Pinturault (FRA)

Clément Noël a laissé passer sa chance. Il y avait pourtant largement la place pour le Vosgien, qui avait lancé en fanfare son hiver en s'imposant à Val d'Isère mais a une nouvelle fois déçu, ce mardi lors du slalom en nocturne de Schladming (Autriche), ultime rendez-vous avant de passer aux Jeux de Pékin.alors que les principaux favoris se sont manqués eux aussi.(la deuxième en slalom). Mais cela s'est joué à rien, puisqueManuel Feller termine un peu plus loin, à 39 centièmes du vainqueur. Mais la performance de l'Autrichien sur la seconde manche vaut presque une victoire.Tout laissait pourtant penser que la victoire se jouerait entre Kristoffer Jakobsen et Giuliano Razzoli, respectivement premier et deuxième sur le premier tracé. Malheureusement pour les deux hommes,Strasser est ainsi devenu le premier Allemand à triompher sur cette piste depuis 1990.2- Atle Lie McGrath (NOR) à 0”33- Manuel Feller (AUT) à 0”394- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”425- Alex Vinatzer (ITA) à 0”436- Sebastian Foss- Solevaag (NOR) à 0”457- Tommaso Sala (ITA) à 0”618- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0”6210- Tanguy Nef (SUI) à 0”64Si vous avez manqué la première manche...Schladming redonne des ailes à Clément Noël (24 ans). Décevant depuis le début de l'hiver, son succès d'entrée à Val d'Isère excepté, le Vosgien peut rêver de terminer de nouveau sur le podium ce mardi lors du slalom en nocturne sur la neige autrichienne, dernier rendez-vous pour les spécialistes avant les Jeux Olympiques de Pékin (4 au 20 février)., vainqueur à Wengen et dossard rouge. En embuscade, le Français peut même espérer décrocher son deuxième succès de la saison. A condition de compenser sur le second tracé, plus tard dans la soirée, les 67 centièmes qui le séparent pour le moment du Suédois Kristoffer Jakobsen, auteur d'une première manche ébouriffante alors que Noël, dossard 5, détenait le meilleur temps.Notre représentant devra également gommer les 58 centièmes d'avance que possède l'étonnant Italien Giuliano Razzoli, deuxième de ce premier classement. Alexis Pinturault, lui, est déjà hors-course de nouveau. Pour la quatrième fois cette saison (en six slaloms disputés),Le cauchemar continue pour celui qui avait mis fin l'hiver dernier à 24 ans de disette pour le ski français, dans l'attente d'un gros globe de cristal pour un Tricolore depuis le sacre de Luc Alphand en 1997. "Pintu", qui aura la possibilité de se racheter à Pékin, sait déjà qu'il ne le conservera pas.Giuliano Razzoli (ITA) à 0”58Lucas Braathen (NOR) mtLinus Strasser (ALL) à 0”82Alexander Khoroshilov (RUS) à 0”85Atle Lie McGrath (NOR) à 0”89Tanguy Nef (SUI) à 1”11Albert Popov (BUL) à 1”17Loic Meillard (SUI) à 1”19...Disqualifié :