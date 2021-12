Ski alpin - Saint Moritz (F) : Gut-Behrami prend sa revanche et prive Goggia d'une quatrième victoire

Vingt secondes et puis s'en va pour Worley

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SUPER-G DE SAINT-MORITZ (F)

Classement final - Samedi 11 décembre 2021

Privée de sa première victoire de l'hiver pour onze centièmes par Sofia Goggia à Lake Louise le week-end dernier alors qu'elle était souffrante, la Suissesse avait juré qu'elle prendrait sa revanche à Saint-Moritz (Suisse), sur ses terres, avec deux super-G au programme, samedi et dimanche. La championne du monde de la spécialité, victorieuse là de son 33eme succès en Coupe du monde, n'a pas menti. De nouveau au meilleur de sa forme, la Suissesse, dossard 7 et poussée par ses supporters sur ces pentes qu'elle connaît par coeur, a rendu sa plus belle copie depuis le coup d'envoi de la saison.Il faut dire que si la grande dame de ce début d'hiver avec trois victoires sur les trois premières courses semblait pouvoir réussir la passe de quatre, dès ce samedi à Saint-Moritz, elle a commis quelques petites fautes, notamment sur le haut d'une piste en moins bon état pour elle et dans le brouillard de surcroît, qui ont fait le jeu de sa rivale.En l'absence de Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin complète le podium, loin derrière (à 1”18) ses deux concurrentes. Pour son 200eme départ en Coupe du monde, l'Américaine peut elle aussi regretter son haut de parcours. Tessa Worley, elle, avait à peine lancé son super-G qu'elle n'était déjà plus en course.Les Bleues ont néanmoins été tout près de placer l'une de leurs représentantes dans le Top 10. Malheureusement pour Romane Miradoli, la Suissesse Jasmine Flury est venue la déloger ensuite de la dixième place. Miradoli termine donc onzième. Lara Gauche (16eme) et Tiffany Gautier (25eme) finissent plus bas dans le classement.Sofia Goggia (ITA) à 0”18Mikaela Shiffrin (USA) à 1”18Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1”45Ariane Raedler (AUT) à 1”70Elena Curtoni (ITA) à 1’’7Wendy Holdener (SUI) à 1”87Federica Brignone (ITA) à 1’’90Marta Bassino (ITA) à 2”01Jasmine Flury (SUI) à 2”10