Ski alpin : Pinturault sera entraîné par Quittet

Alexis Pinturault connaît désormais son nouvel entraîneur. En effet, ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de ski (FFS) a annoncé que l'heureux élu est Stéphane Quittet. Une annonce qui intervient quelques semaines après celle officialisant le départ, pour des raisons personnelles, de Fabien Munier.. Quittet rejoint donc l'équipe de Pinturault, au sein de laquelle se trouve ainsi déjà un autre coach, en la personne de Nicolas Thoule. Cette équipe fait partie de la structure dédiée spécialement au sportif tricolore. Vainqueur du gros globe de cristal, à l'issue de la saison 2020-21 de la Coupe du Monde de ski alpin, Alexis Pinturault n'avait ensuite pas réussi à enchaîner, pas plus tard que la saison dernière, avec un hiver qui s'est avéré particulièrement décevant, le concernant.En effet, en 2021-22, le Français a remporté, tout bonnement, aucune course et aucune médaille à l'occasion de l'édition 2022 des Jeux d'hiver de Pékin en Chine. Pour une dixième place finale au classement général de la Coupe du Monde de ski alpin. De son côté, Stéphane Quittet ne débarque pas en terre inconnue. En effet, les deux hommes se connaissent déjà, dans la mesure où, pendant un total de neuf saisons, et plus précisément entre les saisons 2007 et 2016. Par la suite, Quittet avait ensuite été dans la préparation mentale, avec une collaboration, à ce sujet, du côté d'Albertville, avec le CNE, soit le centre national d'entraînement.