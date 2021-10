Ski alpin - Pinturault : « Le titre olympique ? Je le veux à tout prix »

Alexis Pinturault affiche ses ambitions. Alors que la nouvelle saison de Coupe du Monde de ski alpin s'ouvre dès ce week-end, du côté de Sölden, le Français, vainqueur du dernier classement général, le 20 mars dernier, après un ultime duel avec Marco Odermatt, a répondu notamment à une interview d'Eurosport.fr, à l'occasion de la présentation des équipes de France, du côté de Romilly-sur-Seine. Cette fameuse nouvelle saison ne sera pas si anodine que cela puisqu'il s'agira, en effet, d'une saison olympique, avec les prochains Jeux d'hiver, programmés à l'occasion du mois de février 2022 et prévus du côté de Pékin en Chine. Désormais libéré, le Tricolore, aujourd'hui âgé de 30 ans, n'en reste donc pas moins ambitieux, même s'il se sait désormais attendu, du fait de son nouveau statut et de son bien à défendre.

« Le gros globe, c'est toujours une quête »

D'ailleurs, Alexis Pinturault fait logiquement de ces prochains Jeux son objectif principal : « Un rêve, un défi et des émotions. » Avant cela, il y aura donc forcément la Coupe du Monde à défendre : « C'est un objectif que je n'ai plus forcément besoin d'aller chercher. Le gros globe, c'est toujours une quête. On sait à quel point il est difficile d'aller le quérir, le toucher du doigt. En posséder un, c'est difficile. Alors deux... Là, je peux me concentrer sur d'autres choses, d'autres ambitions, d'autres volontés. » C'est le 23 août dernier qu'Alexis Pinturault a rechaussé ses skis afin d'entamer la préparation de cette toute nouvelle saison, du côté de Saas-Fee en Suisse. Le Français possède le plus palmarès du ski français en Coupe du Monde. Reste à savoir s'il saura également étoffer celui qui est le sien, au niveau olympique : « Mon bilan aux JO est déjà excellent. Mais il me manque encore le fameux titre olympique. C'est l'objectif numéro un de ma saison. Je le veux à tout prix. »