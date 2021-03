La journée d’Alexis Pinturault ne pouvait pas mieux se passer. Ce samedi 20 mars, jour de ses 30 ans, le Français s’est imposé sur le géant de Lenzerheide, en Suisse. Cette 34eme victoire en Coupe du Monde, sa cinquième de la saison, lui a ainsi permis de rafler le petit Globe de Cristal du classement de la spécialité. De plus, le skieur de Courchevel est devenu le premier Français à inscrire son nom au sommet du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin et à remporter le gros Globe de Cristal depuis Luc Alphand en 1997. La perfection n’existe pas mais Alexis Pinturault s’en est rapproché sur la neige de la station suisse en devançant Stefan Brennsteiner de 81 centièmes à l’issue de la première manche, puis Filip Zubcic de 20 centièmes sur le final. L’intéressé est aux anges.

Pinturault : « Le meilleur cadeau que je pouvais me faire »

« C'est le plus beau jour de ma carrière, c'est en plus mon anniversaire ! Depuis le début de la saison, je me disais que les choses pouvaient se finir de la plus belle des manières à Lenzerheide le jour de mon anniversaire, c'est ce qu'il s'est passé avec le petit globe, le gros globe aujourd'hui », a savouré « Pintu » à l’antenne de RMC. Proche de remporter le Graal à cinq reprises (troisième en 2014, 2015, 2016 et deuxième en 2019, 2020) mais toujours battu par son éternel rival Marcel Hirscher puis Alexander Aamodt Kilde l’an passé, Alexis Pinturault est enfin récompensé. « Ça fait de nombreuses années que je travaille pour, j'ai déjà quelques petits Globes, je vais découvrir l'autre demain (le gros globe lui sera remis ce dimanche). C'est sensationnel, Il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui (samedi) », a-t-il poursuivi, désireux de partager ces moments avec toute l’équipe, la fédération française de ski, les partenaires. Le dernier slalom de dimanche ne changera rien mais Alexis Pinturault, professionnel jusqu’au bout, attendra d’avoir bouclé ces deux dernières manches de la saison pour fêter comme il se doit un exercice 2020-2021 historique.