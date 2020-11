Et 29 ans et déjà 30 victoires en Coupe du Monde ! Encore éblouissant, vendredi soir en nocturne sur le parallèle de Lech (Autriche) - le seul finalement au programme de cet hiver en raison de la situation sanitaire - Alexis Pinturault a ajouté un trentième succès à son palmarès déjà extraordinaire, le skieur de Courchevel démontrant une fois de plus pourquoi il est le numéro 1 de l'histoire du ski alpin français. « Pintu » peut même désormais se vanter d'être le seul homme de son sport à avoir réussi à gagner dans les six épreuves proposées par le ski alpin. Avant vendredi, il s'était imposé sur tous les terrains, à l'exception du parallèle. C'est désormais chose faite pour le nouveau leader du classement général de la Coupe du Monde (cette victoire lui rapporte 100 points), seulement 4eme à Sölden mais qui a dicté sa loi à tous ses concurrents, vendredi sur ses terres autrichiennes où il se sent décidément comme chez lui.

Pinturault sort vainqueur du choc face à Kristoffersen en finale

Battu pour onze centièmes au total des deux manches, Henrik Kristoffersen en a fait les frais en finale. Le Norvégien termine deuxième derrière le Français sur un podium complété par l'Allemand Alexander Schmid, que Pinturault avait écarté de sa route en demi-finales, profitant sur le bas d'une porte manquée par son adversaire. Auparavant, le héros du jour et seul de nos trois représentants qualifiés pour cette phase finale à passer le stade des huitièmes de finale (Mathieu Faivre et Thibaut Favrot se sont fait sortir d'entrée) avait croqué l'Autrichien Dominik Raschner en guise d'échauffement puis le prometteur Suisse Seymiel Bissig, cinquième du classement final. Une fois de plus, il n'y avait rien à faire vendredi contre « Pintu ».



COUPE DU MONDE (H) / PARALLÈLE DE LECH (AUTRICHE)

Phase finale - Vendredi 27 novembre 2020

Finale

Alexis Pinturault (FRA) bat Henrik Kristoffersen (NOR)



Demi-finales

Henrik Kristoffersen (NOR) bat Adrian Pertl (AUT)

Alexis Pinturault (FRA) bat Alexander Schmid (ALL)



Quarts de finale

Henrik Kristoffersen (NOR) bat Stefan Luitz (ALL)

Adrian Pertl (AUT) bat Gino Caveziel (SUI)

Alexander Schmid (ALL) bat Christian Hirschbuehl (AUT)

Alexis Pinturault (FRA) bat Semyel Bissig (SUI)



8emes de finale

Stefan Luitz (ALL) bat Mathieu Faivre (FRA)

Henrik Kristoffersen (NOR) bat Flip Zubcic (CRO)

Gino Caveziel (SUI) bat Thibaut Favrot (FRA)

Adrian Pertl (AUT) bat Atle Lie McGrath (NOR)

Alexander Schmid (ALL) bat Timon Haugan (NOR)

Christian Hirschbuehl (AUT) bat Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Semyel Bissig (SUI) bat Erik Read (CAN)

Alexis Pinturault (FRA) bat Dominik Raschner (AUT)



Si vous avez manqué les qualifications...



Trois sur six. Tel est le bilan des qualifications des Français lors de l'épreuve parallèle de Lech, qui se déroule ce vendredi en Autriche. Alexis Pinturault, Thibaut Favrot et Mathieu Faivre se sont tous les trois qualifiés pour la phase finale en terminant dans le Top 16 après avoir parcouru le tracé rouge et le tracé bleu (pour plus d'équité, chaque skieur doit descendre les deux parcours, alors que le parcours était tiré au sort auparavant, et il y en avait forcément un plus facile que l'autre). Cyprien Sarrazin, Rémy Falgoux et Jérémie Lagier sont en revanche éliminés. Alexis Pinturault s'est montré particulièrement à son avantage, en signant le meilleur temps du tracé bleu et le quatrième du tracé rouge, si bien qu'il se classe deuxième au total des temps, à trois centièmes de l'Allemand Stefan Luitz, meilleur temps du tracé rouge.

Faivre passe pour six centièmes

Thibaut Favrot, quatrième du tracé bleu et onzième du tracé rouge, se classe cinquième. Quant à Mathieu Faivre, il se qualifie de justesse, pour six centièmes, en terminant seizième (13eme du tracé bleu et 20eme du tracé rouge). Le tableau de la phase finale étant établi en fonction du classement des qualifications, cela signifie que Faivre, dernier qualifié, sera opposé à Luitz, meilleur temps, en huitièmes de finale. Pinturault défiera quant à lui l'Autrichien Dominik Raschner et Favrot le Suisse Gino Caviezel. Cette phase finale débutera à 17h50.



Avec A.S



Classement des qualifications



1- Stefan Luitz (ALL) en 45"77

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0"03

3- Alexander Schmid (ALL) à 0"07

4- Adrian Pertl (ALL) à 0"26

5- Thibaut Favrot (FRA) à 0"28

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"35

7- Semyel Bissig (SUI) à 0"37

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"39

9- Filip Zubcic (CRO) à 0"45

10- Erik Read (CAN) à 0"46

11- Christian Hirschbuehl (AUT) à 0"47

12- Gino Caviezel (SUI) à 0"48

- Atle Lie McGrath (NOR) à 0"48

14- Timon Haugan (NOR) à 0"52

15- Dominik Raschner (AUT) à 0"53

16- Mathieu Faivre (FRA) à 0"54



Eliminés en qualifications : Lucas Braathen (NOR, 18eme), Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR, 21eme), Cyprien Sarrazin (FRA, 27eme) , Linus Strasser (ALL, 29eme), Michael Matt (AUT, 30eme), Rémy Falgoux (FRA, 35eme) , Matthias Mayer (AUT, 37eme), Vincent Kriechmayr (AUT, 45eme), Jérémie Lagier (FRA, 57eme) ...



Abandons en qualifications : Hannes Zingerle (ITA), Sebastian Holzmann (ALL), Marco Reymond (SUI), Sandro Simonet (SUI)