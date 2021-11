Ski alpin - Parallèle de Lech (H) : Pinturault se loupe en qualifications

Très mauvaise journée pour Alexis Pinturault. Lauréat de la dernière édition de la Coupe du Monde de ski alpin, le Français était engagé, ce dimanche matin, dans les qualifications du parallèle de Lech en Autriche. Une course comptant évidemment pour la Coupe du Monde de la spécialité. Toutefois, le Tricolore n'a donc pas passé le cut. Pourtant, Pinturault avait bel et bien réalisé le meilleur temps du premier « run ». Mais, à l'occasion du deuxième, le Français s'est, à un moment donné, retrouvé totalement déséquilibré, pour finir par foncer dans une porte, à la toute fin de son deuxième et dernier passage. Par conséquent, le skieur a bien évidemment été disqualifié. Une bien mauvaise opération pour lui, puisqu'il ne marquera évidemment aucun point, dans la course au classement général de la Coupe du Monde. A l'issue de sa prestation, Alexis Pinturault est passé en conférence de presse.

Sarrazin, seule éclaircie dans le camp français

Dans des propos rapportés par l'AFP, le Français a ainsi notamment déclaré, tout en ne pouvant évidemment pas cacher sa grande déception du jour : « La première manche était très bien, la deuxième pas trop mal mais je suis trop direct dans un trou sur la dernière section qui me tire vers le bas. J'aurais dû être meilleur, peut-être contrôler un peu plus, être plus intelligent et moins dans l'engagement. J'espérais au moins me qualifier donc je suis forcément un peu déçu. » C'est à partir de 16h00 que le tableau final pourra ainsi débuter, dans le cadre de duels en manches aller-retour. Seize skieurs se sont qualifiés, alors que le meilleur temps a été réalisé par l'Autrichien Dominik Raschner. En ce qui concerne le contingent tricolore, seul Cyprien Sarrazin, qui a signé le treizième meilleur temps, sera donc de la partie pour la suite des événements, alors que cinq Tricolores étaient pourtant bel et bien engagés au départ.