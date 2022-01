Ski alpin : Muffat Jeandet s’est fracturé la cheville

Muffat Jeandet médaillé olympique en 2018

Quelle poisse pour Victor Muffat Jeandet ! A un mois des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, le skieur de 32 ans s’est gravement blessé lors d’un slalom de Coupe du Monde qui a finalement été annulé. Sur la piste de Zagreb, ce jeudi, le slalomeur français est parti avec le dossard n°12, et après 22 secondes de cette première manche, il a enfourché un piquet, et sa jambe droite a subi une petite extension. Même s’il a réussi à se relever quasiment tout de suite après sa chute, le Savoyard a passé des examens après la course (qui a été annulée après le passage de 17 skieurs en raison d’une piste particulièrement dégradée, qui manquait tout simplement de neige), et le diagnostic est sévère : fracture de la cheville droite. «Le compte à rebours est lancé pour Victor Muffat Jeandet, car les Jeux Olympiques de Pékin débutent le 4 février. Dans le meilleur des mondes, le skieur doit s’aligner sur le combiné le 10 février, le slalom géant le 13 et le slalom le 16., avec une médaille de bronze sur le combiné et une sixième place en slalom et en géant. Après avoir obtenu de meilleurs résultats en géant qu'en slalom depuis le début de sa carrière, la courbe s'est inversée depuis la saison passée. Il a ainsi fini 10eme mondial en slalom et 27eme mondial en géant en 2021, et cette saison, il occupe la 20eme place après deux slaloms et la 21eme place après quatre géants. Mais cette course mauvaise de Zagreb va peut-être tout gâcher.