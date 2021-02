Ski alpin - Mondiaux (F) : Gut-Behrami championne du monde de géant !

A 29 ans, Lara Gut-Behrami vit les Championnats du Monde de sa vie. Arrivée à Cortina d'Ampezzo sans pouvoir présenter le moindre titre mondial à son palmarès, la championne suisse en compte désormais deux. Après avoir décroché la médaille d'or sur le super-G la semaine dernière, la Tessinoise a récidivé jeudi en s'imposant cette fois sur le géant. Après avoir également obtenu le bronze sur la descente, Gut-Behrami ajoute ainsi au passage une troisième médaille à son compteur de ces Mondiaux, qui resteront indubitablement à tout jamais l'une des grandes quinzaines de sa carrière. Troisième temps de la première manche, un peu plus tôt, la compagne du footballeur suisse Valon Behrami s'est montré la plus rapide sur le second tracé avec un chrono de 1'17”36 qui lui a permis de reléguer Mikaela Shiffrin, la plus rapide sur la première manche, à dix centièmes. A l'arrivée, « LGB » devance sa rivale américaine pour deux centièmes uniquement, l'or ayant une fois de plus échappé à la championne olympique de la spécialité, déjà médaillée d'argent et de bronze et qui devra encore patienter avant de se parer du plus beau métal sur des Championnats du Monde. Shiffrin, qui visait jeudi un 7eme sacre mondial et une neuvième médaille en onze courses, a comblé progressivement son retard sur Gut-Behrami sur le bas du parcours mais sans parvenir à le compenser complètement.

Pas de troisième titre mondial pour Worley

Troisième de ce géant, l'Autrichienne Katarina Liensberger, qui avait partagé la médaille d'or du parallèle individuel avec Marta Bassino pour être arrivée dans le même temps que l'Italienne, complète le podium, à neuf centième de la nouvelle championne du monde (l'ancienne la Slovaque Petra Vlhova a dû se contenter de la 12eme place). Tessa Worley, quant à elle, a très vite compris qu'elle ne serait pas titrée pour la troisième fois, après ses sacres à Schladming en 2013 et Saint-Moritz en 2017. La Bornandine auteur d'une grosse erreur sur la première manche qui lui a coûté très cher avait annoncé qu'elle prendrait tous les risques pour n'avoir rien à regretter. C'est précisément ce qu'elle a fait. Malheureusement pour la double championne du monde, elle a perdu beaucoup de temps sur le haut cette fois et signé une nouvelle manche décevante. Elle termine 7eme à 1”64. A 31 ans, « Tess » n'a pas souhaité évoquer la suite de sa carrière après cet échec. Cependant, nul doute qu'elle briguera très vite un troisième sacre mondial.



SKI ALPIN - CHAMPIONNATS DU MONDE

Géant dames - Jeudi 18 février 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 2'30”66

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”02

3- Katarina Liensberger (AUT) à 0”09

4- Alice Robinson (NZL) à 0”73

5- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1”26

6- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 1”53

7- Tessa Worley (FRA) à 1”64

8- Wendy Holdener (SUI) à 1”68

9- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1”70

10- Nina O'Brien (USA) à 1”80

...

14- Coralie Frasse-Sombet (FRA) à 2”85





Classement de la 1ere manche

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'13”22

2- Nina O'Brien (USA) à 0”02

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0”08

4- Katarina Liensberger (AUT) à 0”26

5- Michelle Gisin (SUI) à 0”34

6- Alice Robinson (NZL) à 0”51

7- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 0”57

8- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”75

9- Tessa Worley (FRA) à 0”92

10- Meta Hrovat (SLO) à 1”12

...

22- Coralie Frasse-Sombet (FRA) à 2”41

31- Doriane Escané (FRA) à 4”07