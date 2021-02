Ski alpin - Mondiaux 2021 : La Norvège titrée devant la Suède

⛷ Fabian Wilkens Solheim devance Mattias Roenngren et offre le point décisif à sa nation. La Norvège remporte la médaille d'or dans le slalom parallèle par équipes. La Suède se console avec l'argent après un beau parcours #Cortina2021 pic.twitter.com/o1Xx7g64zX

— France tv sport (@francetvsport) February 17, 2021

Le bronze pour l'Allemagne

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN

Epreuve par équipes - Mercredi 17 février 2021

La Norvège succède à la Suisse ! Kristina Riis-Johannessen, Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag et Fabian Wilkens Solheim sont devenus champions du monde de l'épreuve par équipes lors des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie), en battant la Suède 3-1 dans une finale 100% scandinave. Stjernesund a d'abord battu Estelle Alphand, puis Foss-Solevaag a creusé l'écart en battant Kristoffer Jakobsen.C'est la première fois que la Norvège est titrée dans cette épreuve par équipes créée en 2005. Les Norvégiens ont pourtant eu très chaud en demi-finale, en s'imposant de deux centièmes face à la Suisse, alors que les quatre courses s'étaient soldées par deux victoires de chaque côté. En huitièmes de finale, la Norvège avait facilement dominé le Japon 4-0, avant de vaincre les Etats-Unis en quarts, là aussi à la différence temps (+23 centièmes).La médaille de bronze est revenue aux Allemands Emma Aicher, Andrea Filser, Stefan Luitz et Alexander Schmid, qui ont battu la Suisse de Wendy Holdener, Camille Rast, Semyel Bissig et Sandro Simonet de 12 centièmes. A noter que l'équipe de France n'a pas participé à cette épreuve, la Fédération estimant le calendrier de ces Mondiaux trop chargé en deuxième semaine, et considérant son effectif comme trop limité.Finale :Petite finale :bat Suisse à la différence de temps (-0"12)Demi-finale 1 :bat Suisse à la différence de temps (-0"02)Demi-finale 2 :bat Allemagne à la différence de temps (-0"43)Quart de finale 1 :bat Canada à la différence de temps (-0"52)Quart de finale 2 :bat Etats-Unis à la différence de temps (-0"23)Quart de finale 3 :bat Italie : 3-1Quart de finale 4 :bat Autriche à la différence de temps (-0"39)Huitième de finale 1 :qualifiée d'officeHuitième de finale 2 :bat République tchèque : 4-0Huitième de finale 3 :bat Russie à la différence de temps (-0"39)Huitième de finale 4 :bat Japon : 4-0Huitième de finale 5 :bat Finlande à la différence de temps (-0"28)Huitième de finale 6 :bat Grande-Bretagne : 3-1Huitième de finale 7 :bat Slovénie : 3-1Huitième de finale 8 :bat Belgique : 4-0