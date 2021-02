Ski alpin - Mondiaux 2021 (H) : Kriechmayr récidive, Allègre 7eme

Bis repetita pour Vincent Kriechmayr (29 ans). Trois jours après avoir décroché le titre sur le super-G aux dépens de l'Allemand Romed Baumann et d'Alexis Pinturault, l'Autrichien a de nouveau dompté la concurrence, ce dimanche sur la « Vertigine » de Cortina d'Ampezzo (Italie) pour remporter une nouvelle médaille d'or lors de ces Mondiaux, cette fois sur la descente. Troisième skieur de l'histoire après son compatriote Hermann Maier à Vail en 1999 et l'Américain Bode Miller en 2005 à Bormio a réussir cet exploit, le natif de Linz s'est élancé avec le dossard 1 et a établi en 1'37”79 un temps qui se voulait de référence à l'origine et s'est finalement avéré comme le plus rapide chrono de cette descente disputée sur une piste très controversée. L'Allemand Andreas Sander, deuxième dimanche derrière Kriechmayr, portait d'ailleurs le dossard... 2.

Allègre s'est bien repris

Il est devancé pour un centième par le héros de ce début de Mondiaux, écart infime et pas loin d'être historique entre un vainqueur et son dauphin. Kriechmayr le doit à ce bas certes pas parfait mais sur lequel il a eu le mérite de limiter la casse après avoir profité des portions techniques du haut pour faire la différence. Longtemps habitué des places d'honneur, notamment lors des derniers Championnats du monde, à Are en 2019 (argent en super-G, bronze en descente), l'Autrichien évacue ainsi définitivement la frustration qui lui a longtemps collé à la peau. Le Suisse Beat Feuz, de son côté, s'adjuge sa deuxième médaille de bronze en carrière sur des Mondiaux, à 18 centièmes de l'Autrichien. Quatre rangs plus bas, à 97 centièmes, Nils Allègre, passé à travers son super-G, termine à une belle 7eme place. Le Briançonnais de 27 ans avait bien choisi son jour pour réussir son meilleur résultat sur une descente.



SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Descente hommes - Dimanche 14 février 2021

1- Vincent Kriechmayr (AUT) en 1'37”79

2- Andreas Sander (ALL) à 0”01

3- Beat Feuz (SUI) à 0”18

4- Marco Odermatt (SUI) à 0”65

- Dominik Paris (ITA) mt

6- Christof Innerhofer (ITA) à 0”90

7- Nils Allègre (FRA) à 0”97

8- Kjetil Jansrud (NOR) à 1”02

9- Carlo Janka (SUI) à 1”08

10- Henrik Roea (NOR) à 1”10

...

16- Johan Clarey (FRA) à 1”50

25- Mathieu Bailet (FRA) à 2”43