Ski alpin - Mondiaux 2021 (F) : Worley déçue après sa 7eme place sur le géant

C'est un jour à oublier pour Tessa Worley. Ambitieuse et titrée sur le géant en Autriche à Schladming en 2013 et en Suisse à Saint-Moritz en 2017, la Française s'est ratée ce jeudi lors des Mondiaux 2021 en Italie, à Cortina d'Ampezzo. Alors qu'elle était 9eme à l'issue de la première manche ce matin, à près d'une seconde de l'Américaine Mikaela Shiffrin, celle qui a obtenu la médaille de bronze sur le parallèle individuel il y a deux jours a tout donné, mais n'a pu faire mieux dans l'après-midi et termine à la 7eme place, à 1”64 de la gagnante, la Suissesse Lara Gut-Behrami. A l'issue de la course, la native d'Annemasse n'a pas caché sa déception face à la presse. « C'est décevant, je venais à Cortina pour jouer la gagne et une médaille, donc cette 7eme place est une déception », a-t-elle notamment confié, dans des propos recueillis par L'Equipe.

« Ce n'était pas mon jour »

« Je me pénalise dès la première manche avec une erreur sur une piste où j'aurais pu skier plus juste et plus vite. Ma faute m'a bien pénalisée. Ça restait faisable, mais je ne fais pas non plus la deuxième manche qu'il faut pour chercher devant. Ce n'était pas mon jour. Le bilan des Mondiaux ? Le bronze en parallèle est là, c'est un beau lot de consolation mais j'étais d'abord venue pour le géant, a par la suite reconnu Tessa Worley. Je pense avoir abordé la course de la bonne manière, mon ski est là et j'ai quand même pris du plaisir sur ces Mondiaux. Il y a des filles qu'on n'attendait pas dans le top 5, peut-être que les favorites ont eu un plus de pression, on a vu qu'en première manche des skieuses comme Nina O'Brien ont très bien skié. » Nul doute que la Française aura désormais à coeur de rebondir rapidement.