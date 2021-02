Ski alpin : Mondiaux 2021 : Demandez le programme !

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 2021

A Cortina D'Ampezzo (Italie) du 8 au 21 février



Lundi 8 février : Combiné alpin féminin (première manche à 11h00, deuxième manche à 14h30)



Mardi 9 février : Super-G féminin (10h30)



Mardi 9 févier : Super-G masculin (13h00)



Mercredi 10 février : Combiné alpin masculin (première manche à 10h00, deuxième manche à 13h30)



Samedi 13 février : Descente féminine (11h00)



Dimanche 14 février : Descente masculine (11h00)



Mardi 16 février : Epreuve parallèle masculine (qualifications à 9h00, phase finale à 14h00)



Mardi 16 février : Epreuve parallèle féminine (qualifications à 9h00, phase finale à 14h00)



Mercredi 17 février : Epreuve parallèle mixte (12h15)



Jeudi 18 février : Slalom géant féminin (première manche à 10h00, deuxième manche à 13h30)



Vendredi 19 février : Slalom géant masculin (première manche à 10h00, deuxième manche à 13h30)



Samedi 20 février : Slalom féminin (première manche à 10h00, deuxième manche à 13h30)



Dimanche 21 février : Slalom masculin (première manche à 10h00, deuxième manche à 13h30)



La sélection française



Dames



Hommes

Palmarès français des championnats du monde 2019 (à Are en Suède) :

Tableau des médailles 2019

5- France : 3 médailles (1 en or, 1 en argent, 1 en bronze)

Doriane ESCANE – Courchevel (Savoie)Coralie FRASSE-SOMBET – Chamrousse (Sports de Neige du Dauphiné)Laura GAUCHÉ – Tignes (Savoie)Tiffany GAUTHIER – DOUANES Tignes (Savoie)Nastasia NOENS – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)Tifany ROUX – Sauze Barcelonnette (Alpes Provence)Tessa WORLEY – ARMÉES Le Grand Bornand (Mont-Blanc)Nils ALLEGRE - ARMÉES – Serre-Chevalier (Alpes-Provence)Matthieu BAILET – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)Johan CLAREY – DOUANES Tignes (Savoie)Mathieu FAIVRE – DOUANES Isola 2000 (Côte d’Azur)Thibaut FAVROT – ARMÉES Strasbourg (Massif des Vosges)Jean-Baptiste GRANGE – Valloire (Savoie)Victor MUFFAT JEANDET – DOUANES Val d’Isère (Savoie)Maxence MUZATON – DOUANES La Plagne (Savoie)Clément NOEL – DOUANES Val d’Isère (Savoie)Alexis PINTURAULT – DOUANES Courchevel (Savoie)médaille d'or pour Alexis Pinturault en combiné, médaille d'argent pour Johan Clarey en descente, et médaille de bronze pour Alexis Pinturault en slalom géant.3- Etats-Unis : 4 médailles (2 en or, 2 en bronze)4- Autriche : 8 médailles (1 en or, 4 en argent, 3 en bronze)...