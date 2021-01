Ski alpin : Lizeroux raccroche

Un dernier slalom, et une première seconde manche cette saison pour Lizeroux ?

L'heure est venue pour Julien Lizeroux (41 ans) de ranger définitivement ses skis au placard.Sur fond du bien nommé morceau « The End » des Doors,Avant ou après chacune de ses courses, surtout depuis qu'il a dépassé la quarantaine, Lizeroux avait droit à cette même question concernant sa retraite. A chaque fois, l'intéressé avait répondu qu'il n'était pas pressé et verrait quand il sentirait que le moment est venu de se retirer.pour celui qui compte, pour neuf podiums au total. Compagnon de la meilleure slalomeuse française Tessa Worley, le natif de Moûtiers, grand spécialiste également de la course entre les piquets, se met en scène dans cette vidéo aux côtés de sa compagne.Toutefois, si Worley prend place sur le canapé en tenue de ski, Lizeroux, lui, comme un symbole, a gardé ses habits de ville tandis que défile sur l'écran les images de l'une de ses prestations sur le slalom de Schladming justement. En Autriche mardi soir, l'emblématique champion français - aussi bien pour son talent pur que pour son franc-parler - qui avait également terminé deuxième de la course au petit globe du slalom en 2010L'année dernière, après un début de saison déjà proche du néant, il avait retrouvé de sa superbe et avait terminé tout près des dix meilleurs à Schladming (12eme). Cette fois, le rendez-vous sera important à double titre. Et étant donné la personnalité de Lizeroux, véritable modèle pour toute la jeune garde du ski français, le slalomeur Clément Noël en tête, il fera tout pour ne pas rater sa sortie. La der des der pour le Savoyard.