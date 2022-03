Ski alpin : Lionel Pellicier nommé directeur des équipes de France féminines

Qui sera le prochain Directeur des Equipes de France Féminines de Ski Alpin ?

Il va y avoir du changement à la tête des Bleues. Membre de la Fédération Française de ski depuis 2017, Alberto Senigagliesi doit quitter son poste de directeur des équipes de France féminine de ski alpin. En effet, le technicien italien va quitter le giron tricolore pour rejoindre la Fédération Internationale de ski (FIS) pour y occuper le rôle de directeur de course sur les épreuves de vitesse de la Coupe du Monde féminine à compter de la saison prochaine. Dès lors, le Directeur Technique National Fabien Saguez ainsi que son adjoint Eric Lazzaroni, qui va lui succéder à ce poste à compter du 1er avril prochain, se sont mis en quête d’un successeur, dont le nom a été officialisé ce vendredi au travers d’un communiqué. Les dirigeants du ski alpin tricolore ont opté pour la solution interne afin de poursuivre le travail entamé par Alberto Senigagliesi.C’est, en effet, Lionel Pellicier qui aura la charge de directeur des équipes de France de ski alpin à compter de la saison prochaine. « Après quatre années de travail en étroite collaboration, la transition devrait se poursuivre encore pendant les prochaines semaines entre Alberto Senigagliesi et Lionel Pellicier », précise la FFS dans son communiqué. Responsable du groupe technique féminin depuis le début de la saison 2019-2020, ce dernier était un des plus proches collaborateurs d’Alberto Senigagliesi, qui a soutenu sa candidature. « C''est vraiment la personne idéale, a confié le technicien italien dans des propos recueillis par SkiChrono en marge des championnats de France, organisés cette semaine à Auron. Il fait du très bon boulot, il est reconnu au niveau international et connaît tous les étages du ski français. » La première mission de Lionel Pellicier à la tête des équipes de France féminine sera la réorganisation du staff tricolore, et notamment trouver son propre remplaçant à la tête du groupe technique.