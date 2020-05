L'année sportive 2020 a été grandement bouleversée par la pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde. Mais voilà que 2021 pourrait également connaître quelques chamboulements. En effet, l'Italie devrait demander le report de ses championnats du monde de ski alpin. Prévus à Cortina d'Ampezzo en février 2021, ils pourraient finalement avoir lieu en mars 2022, soit juste après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en Chine. C'est en tout cas ce qu'a confié, ce dimanche soir, Giovanni Malago, le président du Comité olympique italien.

Malago : « S'il y a un problème en octobre ou en novembre... »

Auprès de la chaîne Rai2, le dirigeant a notamment confié : « Demain (ndlr : lundi), le président de la Fédération italienne des sports d'hiver Flavio Roda présentera aux dirigeants de la Fédération internationale sa volonté de repousser les Mondiaux de Cortina de février 2021 à mars 2022. C'est une décision que je partage pleinement et le ministre des Sports (Vincenzo) Spadafora a été informé. C'est une décision très douloureuse mais de bon sens. Elle a été prise parce que la Fédération est garante de nombreux aspects financiers. S'il y a un problème en octobre ou en novembre, on ne pourra pas faire les Mondiaux en 2021. La question n'est pas comment organiser la compétition, mais comment faire pour que tout le monde vienne en sécurité, les athlètes, les staffs, les journalistes, les supporters. En 2022, il y aura les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin (ndlr : du 4 au 20 février 2022). On devrait donc avoir d'abord les Jeux, puis les Mondiaux. »

L'Italie est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'Italie est l'un des pays les plus touchés au monde, avec près de 32 000 décès, selon le dernier bilan officiel. Pour rappel, Cortina d'Ampezzo, qui accueille annuellement des épreuves comptant pour la Coupe du Monde de la spécialité, est également ville-hôte des Jeux Olympiques d'hiver en 2026, tout comme Milan.