Ski alpin : Les ambitions élevées d'Odermatt

Ce vendredi, Marco Odermatt fête ses 24 ans, et le skieur s’est exprimé auprès de l’AFP sur ses ambitions pour la saison 2021-22, qui débutera le 24 octobre à Sölden en Autriche. Le Suisse reste sur la plus belle saison de sa carrière, lui qui a terminé deuxième du classement général de la Coupe du Monde derrière Alexis Pinturault, deuxième de la Coupe du Monde de Super-G derrière Vincent Kriechmayr et deuxième de la Coupe du Monde de géant derrière Alexis Pinturault. En 2022, le Suisse veut remporter des trophées, que ce soit un globe de cristal ou une médaille aux Jeux Olympiques, les JO de Pékin se déroulant du 4 au 20 février. « Bien sûr, une médaille aux Jeux ou un globe. Ce sont deux gros objectifs, très difficiles à atteindre, mais je vais tout donner », a confié Odermatt.

Odermatt avait poussé Pinturault dans ses retranchements

La saison passée, le skieur suisse avait remporté trois victoires (géants de Santa Caterina et Kranjska Gora et Super G de Saalbach-Hinterglemm), contre une seule depuis le début de sa carrière en 2016. Si bien qu’il n’avait terminé qu’à 167 points d’Alexis Pinturault, qu’il avait inquiété jusqu’à la fin, le Français n’étant couronné que lors de l’avant-dernière épreuve. « Sur le moment je n'y ai pas pensé, parce que je voulais skier course par course et je n'ai pas laissé les émotions m'envahir, se souvient-il. Mais mes chances de remporter le gros globe étaient vraiment élevées, au moins du 50-50. Depuis, j'ai gagné en confiance et j'ai beaucoup appris sur la pression. Je peux conserver les bonnes choses pour les prochains grands événements. » Comme Alexis Pinturault, Marco Odermatt débutera sa saison à Sölden, où il avait terminé deuxième l'an passé, puis il participera aux épreuves nord-américaines de vitesse de Lake Louise (Canada) et Beaver Creek (Etats-Unis) fin novembre-début décembre. Alexis Pinturault est prévenu !