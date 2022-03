Le gros globe de cristal chez les dames reste à attribuer

Programme des finales de la Coupe du monde, à Courchevel et Méribel

Lundi 14 mars 2022

Mardi 15 mars 2022

Mercredi 16 mars 2022

Descente hommes, à Courchevel

Jeudi 17 mars 2022

Vendredi 18 mars 2022

Samedi 19 mars 2022

Dimanche 20 mars 2022

Les Français en lice (il faut être dans le Top 25 mondial) :

La course aux globes

Tessa Worley (FRA

La France, coeur de l'actualité du ski alpin. Un an avant d'organiser les Championnats du monde,Et si les premiers entraînements ont lancé l'événement ce lundi à Courchevel, l'une des deux stations des Alpes choisies pour accueillir cet ultime rendez-vous de l'hiver,Dans les deux cas, le petit globe de cristal de la spécialité n'a pas encore été décerné. Toutefois, les leaders actuels Aleksander Kilde et Sofia Goggia se présenteront dans le portillon de départ avec leur destin en main. L'Italienne, qui possède 75 points d'avance sur la Suissesse Corine Sutter avant cette dernière descente de la saison, semble toutefois moins en danger que le Norvégien, qui compte, lui, uniquement 23 points de plus que Beat Feuz.L'Américaine et la Slovaque s'aligneront sur les quatre courses au programme. A ce jour, la première devance la deuxième de 56 points. Chez les hommes, plus de suspense en revanche depuis ce week-end et la troisième place de Marco Odermatt sur le deuxième géant de Kransjka Gora. Le Suisse (1 379 points), deuxième derrière Alexis Pinturault, est assuré de succéder au skieur de Courchevel, qui rêvait pourtant de célébrer un doublé devant ses supporters. Odermatt ne peut plus être rejoint par Kilde (1 050 points).10h00 : entraînement de la descente hommes, à Courchevel11h30 : entraînement de la descente femmes, à Courchevel10h00 : entraînement de la descente hommes, à Courchevel11h30 : entraînement de la descente femmes, à Courchevel2- Marco Odermatt (SUI) à 0"343- Beat Feuz (SUI) à 0"544- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"855- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1"31...11h30 : descente femmes, à Courchevel10h00 : super-G femmes, à Courchevel11h30 : super-G hommes, à Courchevel12h00 : épreuve par équipes, à Méribel9h00 : géant hommes, première manche, à Méribel10h30 : slalom femmes, première manche, à Méribel12h00 : géant hommes, deuxième manche, à Méribel13h30 : slalom femmes, deuxième manche, à Méribel9h00 : géant femmes, première manche, à Méribel10h30 : slalom hommes, première manche, à Méribel12h00 : géant femmes, deuxième manche, à Méribel13h30 : slalom hommes, deuxième manche, à MéribelJohan Clarey en descente, Matthieu Bailet, Alexis Pinturault et Blaise Giezendanner en Super-G, Clément Noël et Alexis Pinturault en slalom, Alexis Pinturaul, Mathieu Faivre et Thibaut Favrot en géantRomane Miradoli en descente, Romane Miradoli, Tessa Worley et Laura Gauché en Super-G, Nastasia Noens en slalom, Tessa Worley et Coralie Frasse-Sombet en géantClassement général :assuré de l’emporterDescente : Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Beat Feuz (SUI), Matthias Mayer (AUT) et Dominik Paris (ITA) à la lutteSuper-G :assuré de l’emporterSlalom géant :assuré de l’emporterSlalom : Henrik Kritoffersen (NOR, Lucas Braathen (NOR), Linus Strasser (ALL), Manuel Feller (AUT) et Daniel Yule (SUI) à la lutteClassement général : Mikaela Shiffrin (USA) et Petra Vlhova (SLQ) à la lutteDescente : Sofia Goggia (ITA) et Corinne Suter (SUI) à la lutteSuper-G :assurée de l'emporterSlalom géant : Sara Hector (SUE),), Mikaela Shiffrin (USA) et Petra Vlhova (SLQ) à la lutteSlalom :assurée de l'emporter