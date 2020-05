Ski alpin : Julien Lizeroux sera encore là en 2020-21

La fin de la saison 2019-20 de ski alpin s’est terminée en eau de boudin en raison de la pandémie de coronavirus, et nul ne savait si Julien Lizeroux allait continuer ou arrêter sa carrière. Le skieur, qui fêtera ses 41 ans en septembre, ne s’était pas exprimé sur le sujet, assurant même dans une interview qu’il n’arrivait pas « à (s)e projeter jusqu'au lendemain ». Mais visiblement, le skieur de La Plagne a décidé de continuer, puisqu’il figure dans la sélection pour la saison 2020-21 publiée mardi par la Fédération française de ski. Toutefois, contrairement à Nils Allègre, Matthieu Bailet, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Thibaut Favrot, Jean-Baptiste Grange, Victor Muffat Jeandet, Maxence Muzaton, Clément Noël, Alexis Pinturault, Nicolas Raffort, Brice Roger, Cyprien Sarrazin et Adrien Théaux, Julien Lizeroux sera en équipe de France B, même s’il aura le droit de s’entraîner avec les A.

12eme à Schladming en janvier

La saison passée, Julien Lizeroux a terminé 37eme de la Coupe du Monde de slalom, et devra donc cravacher pour revenir le Top 30, qui permet d’obtenir de meilleurs dossards. La saison passée, le skieur aux trois victoires en Coupe du Monde (en 2009 et en 2010) n’a terminé que trois slaloms, finissant 25eme à Adelboden, 15eme à Kitzbuehel et 12eme à Schladming. Du côté des femmes, l’équipe de France ne comptera que six skieuses : Clara Direz, Coralie Frasse-Sombet, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli, Nastasia Noens et Tessa Worley. Si tout va bien, la saison de Coupe du Monde 2020-21 doit débuter, comme le veut la tradition, avec les slaloms géants de Sölden fin octobre.