Ce week-end était celui d’Alexis Pinturault (28 ans) ! Monté en puissance sur cette neige d’Hinterstoder (Autriche) qu’il aime tant (il y avait marqué ses premiers points en 2011), le skieur de Courchevel a terminé ces trois jours de rêve en apothéose, ce lundi midi en remportant le géant de la station autrichienne pour la troisième année de suite, et ce au lendemain de sa 28eme victoire en Coupe du Monde, sur le combiné, petit globe de cristal à la clé. Vingt-quatre heures plus tard, le palmarès fou de « Pintu » est passé à 29 victoires en Coupe du Monde. Ce qui en fait le dixième skieur le plus titré de l’histoire dans la compétition. Mieux encore : le Français remonté en deuxième position du classement général dimanche après son 28eme succès profite du 29eme ce lundi – son 6eme de l’hiver – pour en prendre les commandes, non plus devant le Norvégien Kilde, 6eme de ce géant, mais devant son compatriote Henrik Kristoffersen, troisième.

Pinturault prend le pouvoir !



Il faut se le mettre bien en tête : le patron, c’est Pinturault. Surtout depuis que le légendaire Marcel Hirscher lui a laissé le champ libre. Déjà impérial sur la première manche (meilleur temps), « Pintu » s’est encore montré irrésistible sur la seconde, dont il n’a toutefois signé que le 21eme chrono (à 1”34 du Suisse Meillard). Mais pour le natif de Moûtiers, seul comptait de laisser ses principaux rivaux dans son rétroviseur. Sur une piste pas aussi dégradée qu’il ne le redoutait à la sortie du premier tracé, il a donc donné le ton d’entrée en reprenant deux dixièmes à son dauphin croate de la manche 1 Zubcic. Toujours très appliqué et propre mais surtout en contrôle, comme il l'a avoué ensuite, il a conservé son avance jusqu’au bout pour une marge finale de 45 centièmes. Suffisant pour remporter son deuxième succès en deux jours, son troisième de rang sur le géant d’ Hinterstoder. Suffisant également pour prendre le pouvoir au général. En trois courses depuis samedi, le Savoyard a amassé 250 points sur les 300 en jeu (50 sur le super-G et 100 deux fois sur le combiné et le géant). C’est qui le patron ?



SKI ALPIN - HINTERSTODER / GEANT

Lundi 2 mars 2020

Classement final

1- Alexis Pinturault (FRA), 2'41”96

2- Filip Zubcic (CRO), à 0”45

3- Henrik Kristoffersen (NOR), à 0”72

4- Marco Odermatt (SUI), à 0”90

5- Luca De Aliprandini (ITA), à 1”21

6- Aleksander Aalmodt Kilde (NOR), à 1”34

7- Loïc Meillard (SUI), à 1”60

8- Stefan Luitz (ALL), à 1”67

9- Mathieu Faivre (FRA), à 1”69

- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR), mt

...

21- Cyprien Sarrazin (FRA), à 2”61

23- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 2”73

28- Rémy Falgoux (FRA), à 4”01





Si vous aviez manqué la première manche...



Vingt-quatre heures après avoir écrasé la concurrence sur le combiné d’Hinterstoder (Autriche), Alexis Pinturault n’a de nouveau laissé aucune chance à ses rivaux, lundi lors de la première manche du géant sur cette même neige autrichienne. Fraîchement auréolé d’un quatrième petit globe de cristal sur la spécialité, le skieur de Courchevel a réussi un premier parcours magistral qui lui a permis de reléguer son premier poursuivant Filip Zubcic à neuf dixièmes. Le Croate a d’ailleurs été le seul sur ce premier tracé époustouflant de la part du Français, intouchable, à ne pas descendre sous la seconde de retard. Zan Kranjec accuse ainsi 1”12 avant la seconde manche, programmée à 12h30, tandis que Mathieu Faivre, deuxième meilleur Français de cette première manche et quatrième du classement provisoire, présente, lui, déjà un débours de 1”27 sur son compatriote.

29eme succès en Coupe du Monde en vue pour Pinturault



Sur une piste qu’il connaît par cœur, il faut dire que « Pintu » a tout écrasé lors de cette première manche. Sur la lancée de cette nouvelle victoire en combiné qui lui avait permis dimanche de remonter à la deuxième place du classement général (à 34 points du Norvégien Kilde), le héros de ce lundi matin a rappelé combien il n’était jamais aussi à l’aise que sur ce géant d’Hinterstoder, où il est double tenant du titre et a remporté trois des quatre dernières manches disputées dans la station de Haute-Autriche. On ne voit d’ailleurs pas comment Alexis Pinturault pourrait être privé d’un sixième succès en Coupe du Monde cet hiver (le 29eme éventuel en carrière). Ni qui pourrait aller le chercher sur la seconde manche.



Classement de la 1ere manche

1- Alexis Pinturault (FRA), en 1'24”30

2- Filip Zubcic (CRO), à 0”90

3- Zan Kranjec (SLO), à 1”12

4- Mathieu Faivre (FRA), à 1”27

5- Matts Olsson (SUE), à 1”38

6- Henrik Kristoffersen (NOR), à 1”42

7- Luca De Aliprandini (ITA), à 1”72

8- Tommy Ford (USA), à 1”86

9- Aleksander Aalmodt Kilde (NOR), à 1”88

10- Marco Odermatt (SUI), à 1”94

...

16- Cyprien Sarrazin (FRA), à 2”53

21- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 2”92

27- Rémy Falgoux (FRA), à 3”98