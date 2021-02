Ski alpin (H) : Ted Ligety prend sa retraite

C'est un monument du ski alpin qui s'apprête à ranger définitivement ses skis. En effet, l'Américain Ted Ligety, aujourd'hui âgé de 36 ans, a choisi les colonnes du New York Times, pour annoncer sa future retraite. Une retraite qui interviendra le 19 février prochain, à l'issue du Géant des championnats du monde de ski alpin, qui se déroulent actuellement du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie. Le sportif laissera un vide immense mais également une trace indélébile dans le petit monde du cirque blanc. Le natif de Salt Lake City possède un palmarès plus qu'impressionnant. Celui-ci est ainsi notamment composé de deux titres olympiques. Le premier est intervenu sur le combiné, lors des Jeux Olympiques d'hiver 2006 de Turin en Italie. Ensuite, l'athlète a dû attendre huit ans avant de doubler la mise. Lors des Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sotchi en Russie, Ligety avait remporté la médaille d'or en slalom géant. Lors des championnats du monde, l'Américain a également eu l'occasion de briller, à plusieurs reprises.

Cinq titres de champion du monde dont trois en slalom géant

Tout d'abord, lors de l'édition 2011, à Garmisch en Allemagne, il avait raflé le titre du slalom géant. Deux ans plus tard, en 2013, du côté de Schladming en Autriche, il avait alors conservé son titre sur la discipline, mais pas seulement. En effet, lors de Mondiaux particulièrement fastes pour lui, le skieur avait décroché deux autres titres, sur le Super-G mais également sur le combiné. Enfin, en véritable spécialiste du slalom géant, Ted Ligety avait décroché un troisième titre mondial consécutif dans cette spécialité, en 2015, à domicile, du côté de Vail - Beaver Creek. L'Américain aurait même très bien pu faire la passe de quatre dans la discipline, mais lors des championnats du monde de Val d'Isère en France, il avait alors dû se contenter de la médaille de bronze. En ce qui concerne la Coupe du Monde de ski alpin, Ligety n'a jamais fait mieux qu'une troisième place finale au classement général, en 2013. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de raflé six petits globes, dont cinq en slalom géant (2008, 2010, 2011, 2013 et 2014) et un en super-combiné (2014). Tout cela à la faveur notamment de ses 25 victoires et de ses 52 podiums (41 en slalom géant, 6 en slalom, 2 en super combiné, 2 en super G et 1 en descente). Cela fait désormais quatre ans que Ted Ligety n'a plus goûté à un succès, mais nul doute qu'il fera en sorte de terminer son immense sur la meilleure des notes possibles.