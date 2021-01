Ski alpin : Goggia forfait pour les Mondiaux

Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro https://t.co/gFQgfoqtaK

— Repubblica (@repubblica) January 31, 2021

Goggia très habituée des blessures

Elle devait être l’une des stars des championnats du monde de ski alpin de Cortina d’Ampezzo, du 8 au 21 février prochain. Mais Sofia Goggia ne participera pas aux Mondiaux à domicile. La skieuse italienne de 28 ans s’est en effet fracturé le plateau tibial latéral du genou droit, en descendant une piste de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) ce dimanche matin après avoir appris le report à lundi du Super-G.La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais les Mondiaux sont d’ores et déjà à oublier pour elle, tout comme, peut-être la fin de saison, qui se terminera le 21 mars en Lenzerheide en Suisse.Cette blessure est un terrible coup d’arrêt pour Sofia Goggia, qui a remporté quatre descentes cette saison (à Val d'Isère, Sankt-Anton, et deux à CransMontana). L’Italienne est en tête du classement de la Coupe du Monde de la discipline, avec une belle avance sur l’Américaine Breezy Johnson, et occupe la quatrième place du classement général, derrière Petra Vlhova, Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin. Malheureusement, elle est déjà très habituée aux blessures, elle qui s'est déjà rompu les ligaments des deux genoux en 2010, déchiré les ligaments des deux genoux et fracturé le plateau tibial de la jambe droite en 2012, mais aussi déchiré les ligaments du genou droit en 2014, fracturé la malléole de la jambe droite en 20118, et fracturé le radius en 2020 !Elle est d'ailleurs la championne olympique en titre de la descente.