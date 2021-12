Pinturault : "Marco a été le meilleur"

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT DE VAL D'ISERE (H)

Classement final - Samedi 11 décembre 2021

1- Marco Odermatt (SUI) en 2'12”31

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0”59



8- Mathieu Faivre (FRA) à 2”04

16- Thibaut Favrot (FRA) à 1”72



Faivre et Muffat-Jeandet dans le coup



ÉNORME ALEXIS PINTURAULT !

Le Français prend la première place de la première manche du Slalom géant 💪🇫🇷



Le direct : https://t.co/rnkubiBI3G#lequipeSKI pic.twitter.com/JuIgb5MlXW



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 11, 2021

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT DE VAL D'ISERE (H)

Classement de la première manche - Samedi 11 décembre 2021

2-

Alexis Pinturault (FRA) à 0”32



0”33



Mathieu Faivre (FRA) à 0”85



9- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1”26

14- Thibaut Favrot (FRA) à 1”72

38- Clément Nöel (FRA) à 3”55

Encore impérial, ce samedi sur la Face de Bellevarde lors du géant de Val d'Isère, le jeune Suisse de 24 ans a résisté jusqu'au bout à Alexis Pinturault sur les terres du Français. Meilleur temps de la première manche et donc dernier concurrent à s'élancer, le grand Monsieur de ce début de saison n'a pas craqué. Certes, le vainqueur de Sölden, le 24 octobre dernier, lors du premier géant de l'hiver, a "un peu coincé" sur le bas, pour reprendre les termes de Pinturault au micro de La Chaîne L'Equipe après la course, mais"Marco a été le meilleur", a d'ailleurs avoué volontiers le vaincu, qui accueillait d'ailleurs presque cette deuxième place après sa cinquième de Sölden comme une victoire."C’est un bon résultat pour moi, je fais mon premier podium de l’année, je fais deux belles manches. Les conditions étaient loin d’être faciles et je m’en sors pas trop mal, donc je suis plutôt très content", savourait celui qui compte quatre succès dans ce Critérium de la première neige. Sur cette piste qui lui correspond à merveille, "La bête" a tout donné pour en ajouter un cinquième à son impressionnant palmarès. A l'arrivée, il n'a pas fait mieux que de mettre la pression sur Odermatt en chassant l'Autrichien Manuel Feller, troisième, de la première place du classement provisoire, juste avant que le Suisse ne s'élance du portillon de départ. Alors oui, Odermatt, qui s'inscrit d'ores et déjà comme le danger numéro 1 de Pinturault dans la course au doublé, n'a pas livré la deuxième moitié de parcours la plus réussie de sa carrière. Toutefois, il avait tellement fait fort sur sa mise en action qu'il ne pouvait pas être battu. Inarrêtable ! Il va sans dire queEt pour le moment, le gros globe de cristal, il est pour lui.Manuel Feller (AUT) à 1”24Luca de Aliprandini (ITA) à 1”31Henrik Kristoffersen (NOR) à 1”59Alexander Schmid (ALL) à 1”92Loïc Meillard (SUI) à 1”93Justin Murisier (SUI) à 2”14Zan Kranjec (SLO) à 2”19...Si vous aviez manqué la première manche...Il n'y a décidément rien à faire actuellement face à Marco Odermatt. Pour ne pas dire qu'il n'y a rien non plus à espérer.à l'occasion du retour du public sur la mythique Face de Bellevarde. Intraitable, l'actuel leader du classement général de la Coupe du monde, a signé le meilleur temps de ce premier tracé. Très impressionnant sur le bas du parcours notamment, où il n'a pas hésité à prendre tous les risques et en a été récompensé, le vainqueur du premier géant de l'hiver, en octobre dernier sur la neige autrichienne de Sölden, a pris une sérieuse option sur la victoire finale. Deuxième de cette première manche, Alexis Pinturault peut y croire malgré tout.« L’essentiel est préservé, puisque je suis dans la bagarre. J’étais relativement fatigué en arrivant en bas, les conditions changeantes font qu’il faut mettre pas mal d’énergie », analysait après-coup "Pintu", probablement ravi d'avoir montré la voie à deux autres Français Mathieu Faivre, quatrième temps du classement provisoire à 85 centièmes d'Odermatt, ("Comme attendu, ça a été compliqué avec toute la neige qui est tombée mais c’est la bataille, je reste dans le jeu pour la deuxième manche"), et Victor Muffat-Jeandet, qui termine lui aussi dans le Top 10, à néanmoins 1'26". C'est en revanche terminé pour le slalomeur Clément Noël, qui sera en revanche l'un des favoris dimanche sur sa spécialité favorite, comme pour Cyprien Sarrazin, parti à la faute.Filip Zubcic (CRO) àLuca de Aliprandini (ITA) à 0”95Alexander Schmid (ALL) à 1”09Zan Kranjec (SLO) à 1”15Manuel Feller (AUT) à 1”20Stefan Brennsteiner (AUT) à 1”44...