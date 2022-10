Ski alpin - Géant de Sölden (F) : La course annulée en raison des conditions météo

Il faudra donc encore patienter avant d'assister à l'ouverture de la saison 2022-23 de la Coupe du Monde de ski alpin. Une première course qui aurait dû intervenir ce samedi matin, avec le Géant féminin de Sölden, du côté de l'Autriche. Mais cette épreuve a finalement été annulée, pas plus tard que ce samedi matin et à quelques heures seulement du grand départ, selon l'annonce effectuée par les organisateurs eux-mêmes. En cause, les mauvaises conditions météorologiques. En effet, une pluie diluvienne était à ce moment-là présente, au niveau du site de la compétition, et plus précisément à la station du Tyrol. Cette pluie était transformée en neige, à partir de 2500 mètres d'altitude. Là où justement était censée se tenir cette fameuse course.



Plus d'informations à venir...