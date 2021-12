Ski alpin - Géant de Lienz (F) : Worley en tête après la première manche

Worley va devoir prendre des risques



Il faudra être à l'heure pour la seconde manche du Géant de Lienz. 💪 @TessaWorley a signé le meilleur temps de la première manche. 🔥

La victoire au bout ? Rendez-vous à 13h sur @Eurosport_FR. #Allezlesbleues 🇫🇷

📸 Agence Zoom pic.twitter.com/CTSc0N94Az



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 28, 2021

COUPE DU MONDE (F) / Lienz (Autriche)

Classement de la 1ere manche - Mardi 28 décembre 2021

1- Tessa Worley (FRA) en 1'03”21

19- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1”45

21- Clara Direz (FRA) à 1”55

La dernière victoire de Tessa Worley (32 ans) en Coupe du monde remonte à plus d'un an. C'était sur la neige de Kronplatz le 26 janvier 2021. Depuis, la skieuse de Grand-Bornand court après un quinzième succès. Elle pourrait l'obtenir sur le géant de Lienz (Autriche), ce mardi. "Tess", qui avait échoué à une marche du Top 3 une semaine plus tôt à Courchevel après avoir longtemps entrevu le podium mais monte assurément en puissance, semble en effet bien décidée à prendre sa revanche. En attesteMais si elle n'a pas pris vraiment de risque, elle a eu le mérite de ne pas commettre de faute majeure.A l'arrivée, cela lui a permis de d'abord signer le temps de référence puis de devancer toutes ses concurrentes avant la seconde manche, programmée à 13h00. Worley s'est notamment montré plus rapide que la Suédoise Sara Hector, qui avait fait forte impression à Courchevel. Toutefois, seulement 12 centièmes séparent les deux skieuses, et, derrière, elles sont neuf autres concurrentes à avoir terminé dans la même seconde que la Bornandine (troisième, Ragnhild Mowinckel n'est qu'à 29 centièmes). C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend Worley pour confirmer. Et cette fois, elle devra très certainement lâcher les chevaux sur cette piste qui lui réussit généralement bien (elle avait terminé troisième en 2011 et quatrième en 2017) si elle veut monter sur la plus haute marche. Une sensation qu'elle n'a plus connue depuis près d'un an. Ca commence à dater.2- Sara Hector (SWE) à 0”123- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”294- Petra Vlhova (SVK) à 0”415- Alice Robinson (NZL) à 0”456- Meta Hrovat (SLO) à 0”547- Mina Holtmann (NOR) à 0”618- Marta Bassino (ITA) à 0"829- Camille Rast (SUI) à 0”8410- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0”89...