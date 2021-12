Ski alpin - Géant d'Alta Badia (H) : Odermatt meilleur temps de la première manche, Pinturault pas dans le coup

Marco Odermatt a déjà digéré. Intouchable depuis le début de l'hiver, le Suisse avait trouvé son maître le temps d'une course, dimanche sur le premier géant d'Alta Badia, en la personne d'Henrik Kristoffersen. Pas dans un grand jour, il avait néanmoins fait mieux que limiter la casse en terminant deuxième derrière le Norvégien. Lundi, pour le retour des géantistes sur la neige de la station italienne vingt-quatre heures après le succès de Kristoffersen, Odermatt a remis les pendules à l'heure dès la première manche et confirmé ainsi qu'il en fallait davantage pour le désarçonner cette saison. Malgré une mise en action loin d'être parfaite, le plus que jamais leader du classement général a laissé tous ses rivaux dans son rétroviseurs sur ce premier tracé, son vainqueur de la veille compris. Kristoffersen termine d'ailleurs uniquement cinquième de cette première manche, à près d'une seconde du Suisse, qui devance pour le moment l'Italien Luca De Aliprandini, deuxième à 18 centièmes et l'Allemand Alexander Schmid, troisième à 86 centièmes.

Pinturault encore loin des meilleurs







Comme la veille, Alexis Pinturault devrait avoir beaucoup de mal à jouer les premiers rôles. Pas du tout en confiance et toujours à la recherche de sa première victoire, le tenant du titre du gros globe de cristal, seulement douzième, a probablement laissé s'envoler tout espoir de succès dès ce premier tracé, avec une seconde et soixante-dix centièmes à compenser sur la seconde manche. Ce qui a tout de la mission impossible pour le skieur de Courchevel, qui avait pourtant le sentiment d'avoir bien skié ("J'ai eu des sensations correctes, mais il faut croire que ce n'était pas si bien que ça") comme pour ses compatriotes Mathieu Faivre (13eme), Victor Muffat-Jeandet (16eme) et Thibaut Favrot (18eme). Au même titre que "Pintu", les trois hommes seront de la partie lors de la seconde manche, plus tard dans la journée, mais sans pouvoir viser davantage qu'une place d'honneur.



COUPE DU MONDE (H) / GEANT D'ALTA BADIA (ITALIE)

Classement de la 1ere manche - Lundi 20 décembre 2021

1- Marco Odermatt (SUI) en 1'11”83

2- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"18

3- Alexander Schmid (ALL) à 0”86

4- Stefan Brennsteiner (AUT) à) 0"93

5- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”99

6- Zan Kranjec (SLO) à 1”37

7- Lucas Braathen (NOR) à 1”39

8- River Radamus (USA) à 1”43

9- Filip Zubcic (CRO) à 1”48

10- Justin Murisier (CAN) à 1”59

...

12- Alexis Pinturault (FRA) à 1"70

13- Mathieu Faivre (FRA) à 1"76

16- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2”27

18- Thibaut Favrot (FRA) à 2”34

38- Cyprien Sarrazin (FRA) à 4”11

...