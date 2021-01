Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen : La descente dames annulée et remplacée par un super-G

Double ration de super-G, ce week-end à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Contrairement à ce qui était prévu par le calendrier, la station bavaroise et dernière étape de la Coupe du Monde avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) n'accueillera pas de descente dames. En revanche, elle proposera deux super-G dames, les deux en fin de matinée (11h00) samedi et dimanche. Les fortes précipitations (pluie et neige) ont en effet contraint les organisateurs à revoir le programme. Jeudi, déjà, les conditions météorologiques sur Garmisch-Partenkirchen avaient obligé la FIS à annuler la première descente d'entraînement. Vendredi, le deuxième entraînement a subi le même sort, avec une nouvelle annulation, la deuxième en deux jours. Sans surprise, étant donné que les concurrents ne disposaient plus d'aucune répétition, il a donc été décidé que cette ultime descente dames avant les Mondiaux du 8 au 21 février prochain n'aurait pas lieu elle non plus.



La descente dames de Garmisch reprogrammée en février à Val di Fassa



Et pour que la station allemande n'ait pas un seul rendez-vous à proposer sur le week-end, la FIS a immédiatement reprogrammé un super-G, venu rejoindre un autre, déjà au menu. Il y a aura donc deux super-G dames en deux jours ce week-end sur la neige de Garmisch-Partenkirchen. La prochaine descente de Coupe du Monde, elle, attendra. Celle des Mondiaux mise à part (elle se déroulera le 13 février à Cortina d'Ampezzo), les spécialistes devront ainsi patienter jusqu'au 27 février et l'étape de Val di Fassa, en Italie là aussi, pour avoir de nouveau la possibilité de s'exprimer. Les descendeuses auront même deux courses à se mettre sous la dent, puisque la descente dames de Garmisch-Partenkirchen annulée sera reprise le 26 février à Val di Fassa. Au lendemain (le 28) de la seconde descente de ce dernier week-end de février, et programmée donc le 27, la station italienne proposera également un super-G dames.