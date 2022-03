Ski alpin - Finales de la Coupe du Monde (H) : Odermatt en tête du slalom géant, Pinturault sixième

Il n'y avait déjà plus de suspense. Avant même le départ, ce samedi matin, de cette première manche du slalom géant de Courchevel/Méribel en France, disputé dans le cadre des finales de la Coupe du Monde masculine de ski alpin, le Suisse Marco Odermatt était d'ores et déjà assuré de remporter le gros globe de cristal mais également le petit globe de la spécialité. Pourtant, le skieur a bel et bien signé le meilleur temps de la première manche, malgré une petite faute sur le haut du parcours, et se place donc également en grand favori à la victoire finale. A l'arrivée, il devance, de 20 centièmes, le Norvégien Lucas Braathen et, de 50 centièmes, le Suisse Justin Murisier.

Pinturault reste dans le coup

Parti avec le dossard numéro un, le Suisse a donc plié cette première manche d'entrée, sur une piste qui s'est ensuite plutôt vite dégradée pour ses adversaires. A l'arrivée, les écarts sont donc déjà relativement importants, dans l'optique de la deuxième manche. Malade depuis désormais deux jours, le Français Alexis Pinturault a plus que limité la casse, avec une sixième place et un retard de 68 centièmes. Le Tricolore, qui est donc évidemment le première Français du jour, pourra ainsi espérer jouer les premiers rôles à l'occasion de la deuxième et dernière manche. Toujours dans le camp français, Thibaut Favrot et Mathieu Faivre sont 17eme et 18eme.



FINALES DE LA COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE COURCHEVEL/MERIBEL (FRANCE)

Classement à l'issue de la première manche - Samedi 19 mars 2022

1- Marco Odermatt (SUI) en 1'04‘’96

2- Lucas Braathen (NOR) à 0‘’20

3- Justin Murisier (SUI) à 0‘’50

4- Loic Meillard (SUI) à 0‘’55

5- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0‘’65

6- Alexis Pinturault (FRA) à 0‘’68

7- Gino Caviezel (SUI) à 0‘’75

8- Alexander Steen Olsen (NOR) à 0‘’77

9- Alexander Schmid (ALL) à 0‘’89

10- Trevor Philp (CAN) à 1‘’03

...

17- Thibaut Favrot (FRA) à 1‘’61

18- Mathieu Faivre (FRA) à 1‘’67

...



Abandons : Henrik Kristoffersen (NOR), Giovanni Borsotti (ITA) et Raphael Haaser (AUT).