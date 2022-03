La surprise est de taille. Ce samedi, la Slovène Andreja Slokar, aujourd'hui âgée de 24 ans, s'est adjugée le dernier slalom de la saison, disputé à l'occasion des finales de la Coupe du Monde de ski alpin féminin, du côté de Courchevel/Méribel en France. Une victoire bien loin d'être attendue pour celle qui est déjà montée sur la plus haute marche du podium cette saison, lors du slalom parallèle de Zürs en Autriche. Seulement sixième de la première manche, la Slovène a donc su résister à toutes ses concurrentes, et notamment à Lena Duerr, pourtant meilleur temps de la première manche, mais qui échoue finalement en deuxième position, elle qui est toujours à la recherche de sa première victoire dans sa discipline de prédilection.

Vlhova monte sur le podium

Déjà assurée de remporter le petit globe de la spécialité, Petra Vlhova, quatrième temps de la première manche, gagne une position et finit troisième de ce dernier slalom de la saison. Un gain d'une place dû notamment à la grosse chute de la Suissesse Michelle Gisin, qui avait signé le deuxième meilleur temps de la première manche. Quant à l'autre reine de la saison, l'Américaine Mikaela Shiffrin, lauréate du gros globe de cristal, elle termine huitième. Enfin, la seule Française présente, Nastasia Noens, finit quatorzième.



FINALES DE LA COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE COURCHEVEL/MERIBEL (FRANCE)

Classement final - Samedi 19 mars 2022

1- Andreja Slokar (SLO) en 1'36‘’54

2- Lena Duerr (ALL) à 0‘’48

3- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’81

4- Ana Bucik (SLO) à 1‘’04

5- Zrinka Ljutic (CRO) à 1‘’22

6- Ali Nullmeyer (CAN) à 1‘’27

7- Wendy Holdener (SUI) à 1‘’32

8- Mikaela Shiffrin (USA) à 1‘’48

9- Amelia Smart (CAN) à 1‘’56

10- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1‘’80

...

14- Nastasia Noens (FRA) à 2‘’08

...



Abandons : Katharina Huber (AUT) et Michelle Gisin (SUI).



Si vous avez manqué la première manche

Un slalom sans enjeu. La Coupe du Monde de ski alpin est déjà jouée puisque le gros globe de cristal est revenu à l'Américaine Mikaela Shiffrin. Quant au petit globe de la spécialité, il a été remporté par la Slovaque Petra Vlhova. Ces deux skieuses étaient bel et bien présentes ce samedi matin, à l'occasion de la première manche du slalom des finales de la Coupe du Monde de ski alpin et elles ont signé les cinquième et quatrième temps, à 66 centièmes et 48 centièmes de la tête. Le meilleur temps de cette première manche revient à l'Allemande Lena Duerr, qui ne compte qu'une seule victoire en Coupe du Monde, en 2013 lors du City Event de Moscou en Russie.

Noens est plus loin

Cette spécialiste du slalom, qui a su faire avec les nombreux changements de rythme de ce tracé imaginé par l'entraîneur autrichien, pourrait donc enfin ouvrir son compteur dans sa discipline de prédilection. Pour cela, elle devra également assurer à l'occasion de la deuxième et dernière manche, notamment face à la Suissesse Michelle Gisin et face à la Slovène Ana Bucik, qui complètent le podium de cette première manche, à 37 et 40 centièmes de l'Allemande. Quant à la seule Française en lice dans ce slalom, à savoir Nastasia Noens, elle prend la 18eme place, à 2 secondes et 39 centièmes de la tête.



FINALES DE LA COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE COURCHEVEL/MERIBEL (FRANCE)

Classement à l'issue de la première manche - Samedi 19 mars 2022

1- Lena Duerr (ALL) en 48‘’55

2- Michelle Gisin (SUI) à 0‘’37

3- Ana Bucik (SLO) à 0‘’40

4- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’48

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0‘’66

6- Andreja Slokar (SLO) à 0‘’75

7- Wendy Holdener (SUI) à 1‘’01

8- Katharina Truppe (AUT) à 1‘’43

9- Zrinka Ljutic (CRO) à 1‘’52

10- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1‘’62

...

18- Nastasia Noens (FRA) à 2‘’39

...



Disqualifiée : Katharina Gallhuber (AUT).



Abandons : Leona Popovic (CRO), Mina Fuerst Holtmann (NOR) et Maria Therese Tviberg (NOR).