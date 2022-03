Ski alpin - Finales de Coupe du Monde : Miradoli et Ferstl meilleurs temps des descentes d'entraînement

C'est parti pour les finales de Coupe du Monde de ski alpin, qui se déroulent toute cette semaine dans les stations françaises de Courchevel et Méribel. La compétition ne débutera réellement que mercredi, mais en attendant, ce sont les descentes d'entraînement qui étaient au programme de ce lundi. Et les spectateurs savoyards ont eu de la chance, puisqu'ils ont vu Romane Miradoli signer le meilleur temps. La Française de tout juste 28 ans, victorieuse de sa première course de Coupe du Monde lors du Super-G de Lenzerheide (Suisse) il y a neuf jours, arrive en pleine confiance, et elle a dévalé la piste en 1'27"39, soit 37 centièmes de mieux que Lara Gut-Behrami et 40 de mieux que Mikaela Shiffrin. Un sacré podium ! Mais c'est bien mercredi, lors de la "vraie" descente, que la seule Française en lice devra briller. A la lutte pour le petit globe de la spécialité, Sofia Goggia et Corine Suter ont terminé respectivement dixième et sixième.

Clarey loin derrière

Du côté des hommes, c'est l'Allemand Josep Ferstl qui a réussi le meilleur temps, en 1'53"17, et il a devancé de 18 et 33 centièmes les deux Suisses Niels Hintermann et Stefan Rogentin, alors que le seul Français en lice, Johan Clarey, a terminé 19eme à plus de deux secondes. Comme Miradoli, le vice-champion olympique espère surtout briller mercredi devant ses supporters. Rappelons que le petit globe de la descente masculine n'a pas encore été attribué, loin de là, puisque Aleksander Aamodt Kilde, Beat Feuz, Matthias Mayer et Dominik Paris peuvent encore mathématiquement le remporter.



COUPE DU MONDE (H) / FINALES

Classement de l'entraînement de descente - Lundi 14 mars 2022

1- Josep Ferstl (ALL) en 1'53"17

2- Niels Hintermann (SUI) à 0"18

3- Stefan Rogentin (SUI) à 0"33

4- Christof Innerhofer (ITA) à 0"36

5- Matteo Marsaglia (ITA) à 0"64

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"72

7- Dominik Schwaiger (ALL) à 0"77

8- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1"15

9- Max Franz (AUT) à 1"37

10- Martin Cater (SLO) à 1"38

...

19- Johan Clarey (FRA) à 2"22

...



COUPE DU MONDE (F) / FINALES

Classement de l'entraînement de descente - Lundi 14 mars 2022

1- Romane Miradoli (FRA) en 1'27"39

2- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"37

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"40

4- Ester Ledecka (RTC) à 0"47

5- Federica Brignone (ITA) à 0"59

6- Corinne Suter (SUI) à 0"89

7- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"91

8- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"95

9- Priska Nufer (SUI) à 1"08

10- Sofia Goggia (ITA) à 1"20

...