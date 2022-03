Fin du suspense à Courchevel ! On connait désormais qui sont les heureux vainqueurs du petit globe de la descente et du gros globe de cristal. Pour le classement général, Marco Odermatt avait déjà neuf doigts et demi sur le gros globe, il est désormais assuré de l'emporter et donc de succéder à Alexis Pinturault. Le Suisse de 24 ans a terminé deuxième de la descente des Finales de Coupe du Monde, et compte donc désormais 359 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde. Un écart que le Norvégien ne pourra pas combler. Deuxième du classement général l'an passé, Marco Odermatt décroche donc le Graal cette saison, au terme d'un exercice 2021-22 où il a remporté six victoires et est monté sur 14 podiums. Et ce n'est sans doute pas fini puisqu'on le retrouvera cette semaine sur le géant (dont il est déjà assuré de glaner le petit globe, le premier de sa carrière) et le Super-G. A 24 ans, il semble avoir l'avenir devant lui !

Troisième petit globe pour Kilde

La lutte pour le petit globe, quant à elle, mettait mathématiquement aux prises quatre skieurs : Aleksander Aamodt Kilde, Beat Feuz, Matthias Mayer et Dominik Paris. Et c'est le Norvégien qui a eu le dernier mot. En terminant quatrième ce mercredi, à 85 centièmes du vainqueur Vincent Kriechmayr, qui s'offre la onzième victoire de sa carrière, Kilde s'est assuré la victoire dans le classement de la descente. Au final, il remporte le petit globe (le troisième de sa carrière, le premier en descente) avec 13 points d'avance sur Beat Feuz, 98 sur Dominik Paris, 103 sur Marco Odermatt et 112 sur Matthias Mayer. Un seul Français était en lice lors de ces Finales en descente, le vice-champion olympique Johan Clarey, et comme il l'a avoué en fin de course, il a "fait (s)es 41 ans". Jamais vraiment dans le rythme, il a terminé 17eme à 2"74 du vainqueur et finit neuvième de la Coupe du Monde de descente. Reste désormais à savoir s'il va poursuivre sa carrière une saison de plus. Le vétéran du ski français hésite encore.



FINALES DE COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE COURCHEVEL (H)

Classement final - Mercredi 16 mars 2022

1- Vincent Kriechmayr (AUT) en 1'50"43

2- Marco Odermatt (SUI) à 0"34

3- Beat Feuz (SUI) à 0"54

4- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"85

5- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1"31

6- Dominik Paris (ITA) à 1"54

7- James Crawford (CAN) à 1"59

8- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1"63

9- Daniel Danklmaier (ALL) à 1"76

10- Travis Ganong (USA) à 1"80

...

17- Johan Clarey (FRA) à 2"74

...



Abandon : Niels Hintermann (SUI)