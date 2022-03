Ski alpin - Finales de Coupe du Monde (F) : Petit globe pour Goggia, bonne opération pour Shiffrin

Quelle belle journée pour le couple Mikaela Shiffrin - Aleksander Aamodt Kilde ! Un peu plus d'une heure après que le Norvégien a remporté le petit globe de la descente, sa compagne américaine a remporté la descente des Finales de Coupe du Monde à Courchevel et fait un grand pas vers le gros globe. Partie avec le dossard 21, dans cette descente qui n'est pas sa discipline de prédilection, Shiffrin s'est offert un beau cadeau trois jours après avoir fêté ses 27 ans, en finissant dix centièmes devant Christine Scheyer et Joana Haehlen, qui occupaient toutes les deux la tête de la course depuis onze dossards. Il s'agit de la 74eme victoire de sa carrière, la cinquième cette saison, et seulement la troisième en descente après Lake Louise en décembre 2017 et Bansko en janvier 2020. Pendant ce temps, sa rivale Vlhova a terminé seizième et n'a donc pas marqué de points (seules les 15 premières marquent des points lors des Finales), et compte désormais 156 points de retard sur Shiffrin, alors qu'il en reste 300 à glaner au maximum.

Goggia récompensée

Ce mercredi, c'est le petit globe de la descente qui était en jeu, avec Sofia Goggia et Corinne Suter mathématiquement en lice pour la victoire avant cette dernière course. Et l'Italienne, qui avait une belle avance, n'a pas tremblé, finissant douzième, soit sept rangs devant la Suissesse, ce qui lui permet de décrocher le globe avec 97 points d'avance. A 29 ans, la native de Bergame décroche son troisième globe de descente, après une saison où elle en aura remporté quatre, et se sera fait une très grosse frayeur en chutant lourdement avant les JO. Une Française participait à ces Finales en descente, Romane Miradoli, et elle a pris une belle huitième place à 38 centièmes de Mikaela Shiffrin.



FINALES DE COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE COURCHEVEL

Classement final - Mercredi 16 mars 2022

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'27

2- Christine Scheyer (AUT) en 1'27"10

- Joana Haehlen (SUI) mt

4- Michelle Gisin (SUI) à 0"04

5- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"06

6- Raghhild Mowinckel (NOR) à 0"12

7- Ester Ledecka (RTC) à 0"18

8- Romane Miradoli (FRA) à 0"28

9- Priska Nufer (SUI) à 0"33

10- Elena Curtoni (ITA) à 0"49

...