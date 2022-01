Ski alpin : Fin de saison pour Muffat Jeandet, privé de JO !

Le technicien de Muffat Jeandet en colère

La nouvelle tant redoutée est malheureusement confirmée. Victor Muffat Jeandet ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de Pékin le mois prochain, en raison de sa fracture de la cheville droite subie ce jeudi à Zagreb. L’information a été confirmée ce vendredi à Adelboden (en Suisse, où se tiennent un géant et un slalom ce week-end) à L’Equipe par le directeur de l’équipe de France masculine David Chastan. Un terrible coup de massue pour le skieur de 32 ans, qui s’est blessé lors d’une course qui n’aurait jamais dû avoir lieu.Cinq dossards plus tard, les organisateurs avaient décidé d’annuler ce slalom, en raison d’une piste particulièrement dégradée, qui manquait tout simplement de neige. Alors qu’il aurait dû s’aligner sur le combiné le 10 février, le slalom géant le 13 et le slalom le 16 pour ses deuxièmes Jeux Olympiques, Victor Muffat Jeandet (médaillé de bronze du combiné et 6eme du slalom et du géant à Pyeongchang en 2018) devra se contenter de les regarder à la télévision, et c'est une petite chance de médaille qui s'envole pour la délégation française. La saison 2021-22 du skieur savoyard est même d’ores et déjà terminée, alors qu'il occupait la 20eme place mondiale en slalom et la 21eme en géant.Vendredi après-midi, le technicien de Victor Muffat Jeandet, Valentin Bon Betend, avait fait part de sa colère via un long message publié sur Instagram : "J’ai eu honte d’avoir traversé l’Europe en camion pour être acteur d’une course sur une colline croate dépourvue de neige. J’ai eu honte d’avoir assisté à ce spectacle grotesque qui n’a été que tout sauf télégénique, loyal et respectueux des acteurs que sont les athlètes. (...) Surtout j’ai mal pour Victor. Il y a toujours une certaine noblesse à effectuer plusieurs disciplines à haut niveau. Mais cette noblesse-là, elle est rarement visible sur les feuilles de résultats, encore moins dans le regard du grand public mais seulement dans l’analyse du spécialiste. C’est ce que j’ai compris depuis que je travaille avec lui. Quand je vois l’investissement personnel que cela nécessite, je ne peux qu’avoir mal pour lui.(...) Hier soir je me suis couché avec ce sentiment de honte et de douleur parce que ce ski alpin là, je ne l’aime plus. Victor, garde la foi et continue de croire en toi." C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter...