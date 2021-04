Ski alpin (F) : Vlhova se sépare de son entraîneur

Clap de fin pour Petra Vlhova et son entraîneur. En effet, la skieuse alpine a mis un terme à sa collaboration avec l'Italien Livio Magoni. Ce dernier, ancien coach de Tina Maze, détentrice du record de points inscrits en Coupe du Monde, avec 2414 unités glanés en 2013, était présent aux côtés de la dernière lauréate du gros globe de cristal depuis désormais cinq ans. Cette annonce officielle a été effectuée ce mardi soir par la Slovaque elle-même.

Cette année, Vlhova a été à la lutte avec Gut-Behrami

Sur le post Instagram de Petra Vlhova annonçant la nouvelle, Livio Magoni a réagi et a ainsi déclaré : « Les cinq années ont passé vite avec cette immense athlète qui a cru en moi et en ma méthode de travail. Nous avons gravi le sommet de la montagne qui, il y a cinq ans, nous paraissait très très haut. (...) Nous y avons toujours cru, nous avons fait beaucoup de sacrifices mais nous avons réussi. (...) Ce n'était pas qu'une histoire sportive, c'était une leçon de vie. » De son côté, la skieuse alpin slovaque, aujourd'hui âgée de 25 ans, a réagit en ces termes : « La route a été longue et semée d'embûches pour arriver à ce qu'on voulait ardemment. Finalement, le rêve est devenu réalité et j'ai tenu le gros globe de cristal entre mes mains. J'ai beaucoup appris pendant ces cinq années à tes côtés. » Le duo Magoni-Vlhova a donc réussi à atteindre les sommets avec, en point d'orgue, ce fameux gros globe de cristal acquis à l'issue de cette saison 2020-21 de Coupe du Monde de ski alpin féminin. Dans cet exercice, la Slovaque, qui compte un total de 20 victoires en Coupe du Monde depuis le début de sa carrière sur le circuit en 2015, a été à la lutte, pour la victoire finale au niveau de ce fameux classement général, avec la Suissesse Lara Gut-Behrami.