Elles seront assurément deux des actrices des Jeux de Pékin, en février prochain. Nul doute que beaucoup de médailles d'or se joueront entre les deux femmes, plus encore en slalom. En prémices de ces JO qui s'annoncent d'ores et déjà passionnants, Mikaela Shiffrin a quoi qu'il en soit frappé un grand coup et envoyé par la même occasion un message fort à sa grande rivale en s'imposant ce mardi soir en nocturne lors du slalom de Schladming (Autriche), dernier rendez-vous pour les spécialistes des piquets serrés avant de s'envoler pour la Chine. Attendue au tournant après son échec du week-end à Kranjska Gora, où elle avait enfourché, l'Américaine a réagi de la plus belle des façons en s'offrant aux dépens de sa meilleure ennemie slovaque sa deuxième victoire de l'hiver en slalom. Pourtant cinquième uniquement après la première manche, Shiffrin a devancé Vlhova de 15 centièmes à l'issue d'un finish de toute beauté marqué par le duel entre les deux meilleures skieuses de la planète.

Shiffrin encore un peu plus dans l'histoire

Meilleur temps de la première manche, Vhlova a très vite vu son avance glanée sur le premier tracé dilapidée au profit de l'Américaine sacrée championne du monde de la spécialité sur cette même piste en 2013. La Slovaque n'a pas tout perdu néanmoins, puisque ce nouveau podium pour celle qui visait mardi une sixième victoire en six courses lui permet d'être d'ores et déjà certaine de soulever de nouveau le petit globe de cristal du slalom, deux ans après avoir déjà remporté le trophée. Shiffrin, quant à elle, a écrit mardi en Autriche une nouvelle page de sa fabuleuse histoire. Cette 47eme victoire en slalom en Coupe du monde (la 73eme au total pour Shiffrin) permet en effet à la native de Vail (Colorado) de dépasser le légendaire Ingemar Stenmark au rang des vainqueurs les plus souvent titrés dans une même discipline (le Suédois avait remporté 46 victoires en Coupe du monde en géant). L'Américaine un temps freiné cet hiver par le Covid-19 (elle avait été testé positive) reprend au passage une légère avance sur Vlhova en tête du classement général (966 points pour l'Américaine, contre 911 pour la Slovaque). Vite, Pékin !



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE SCHLADMING (AUTRICHE)

Classement final - Mardi 11 janvier 2022

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'32”66

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0”15

3- Lena Duerr (ALL) à 0”93

4- Chiara Mair (AUT) à 1”05

- Camille Rast (SUI), mt

6- Leona Popovic (CRO) à 1”37

7- Mina Holtmann (NOR) à 1”50

8- Laurence Saint-Germain (CAN) à 1”51

9- Amelia Smart (CAN) à 1”68

10- Maria Therese Tviberg (NOR) à 1”72

...

16- Nastasia Noens (FRA) à 2”19



Si vous aviez manqué la première manche...



On n'arrête plus Petra Vlhova ! Irrésistible depuis le début de la saison, la Slovaque est en passe d'ajouter un sixième succès à son compteur de l'hiver, elle qui peut déjà se vanter d'avoir remporté cinq des six courses au menu jusqu'à maintenant. Deux jours après avoir encore laissé toutes ses rivales dans son rétroviseur, dimanche dernier à Kranjska Gora, la meilleure skieuse du moment s'est encore montré la plus rapide, ce mardi soir lors de la première manche du slalom de Schladming (Autriche), disputé en nocturne et à huis clos. Certes, les écarts sont très serrés avant la deuxième manche, puisque sept skieuses ont terminé dans la même seconde que Vlhova sur ce premier tracé, mais à voir l'aisance avec laquelle la Slovaque, partie avec le dossard 1 et encore éblouissante, a rendu cette copie extrêmement propre et en laissant de surcroît l'Allemande Lena Duerr à 27 centièmes et la Suissesse Wendy Holdener ainsi que la Canadienne Ali Nullmeyer, arrivées dans le même temps, à 35 centièmes laisse penser que Vlhova, assurée de remporter son deuxième petit globe de cristal de la spécialité après celui qu'elle s'était adjugé en 2020, file tout droit vers une sixième victoire en sept courses, ce mardi pour le dernier slalom avant les Jeux Olympiques de Pékin, du 4 au 20 février.

Shiffrin seulement cinquième, Noens passe le cut

Un ultime rendez-vous dont Mikaela Shiffrin, passée au travers le week-end dernier, espère bien profiter pour retrouver la confiance. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. L'Américaine a dû se contenter du cinquième temps, à 42 centièmes de Vlhova, et devra faire mieux sur le second tracé, à 20h45. Nastasia Noens, 23eme de la première manche, aura une nouvelle chance elle aussi sur la piste Planai de Schladming (initialement, ce slalom avait été programmé à Flachau).



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE SCHLADMING (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Mardi 11 janvier 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 45”28

2-Lena Duerr (ALL) à 0”27

3- Wendy Holdener (SUI) à 0”35

- Ali Nullmeyer (CAN) mt

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”42

6- Paula Moltzan (USA) à 0”47

7- Camille Rast (SUI) à 0”75

8- Katharina Liensberger (AUT) à 0”79

9- Mina Holtmann (NOR) à 1”02

10- Emma Aicher (ALL) à 1”04

...

23- Nastasia Noens (FRA) à 1”63

46- Marie Lamure (FRA) à 3”54

48- Kenza Lacheb (FRA) à 3”66