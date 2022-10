Ski alpin - Descentes de Zermatt/Cervinia (H) : Les courses annulées en raison d'un manque de neige

La saison 2022-2023 de la Coupe du Monde de ski alpin n'a même pas encore commencé. Mais plusieurs courses ont d'ores et déjà été annulées. Après l'annulation du géant féminin de Sölden en Autriche qui aurait dû se tenir dès ce samedi matin et lancer officiellement cette toute nouvelle saison, c'est le programme du week-end prochain qui se retrouve désormais également chamboulé. En effet, la première partie de cette fameuse étape, qui se déroulera du côté de Zermatt en Suisse mais également du côté de Cervinia en Italie, a été amputée de ses deux descentes messieurs. Tout cela en raison d'un manque de neige, sur le bas du tracé de cette toute nouvelle compétition. Une annonce effectuée ce vendredi par la FIS, soit la Fédération internationale de ski. L'instance parle également de problèmes de "sécurité", concernant les coureurs, pour justifier cette décision.

Ces courses ne seront pas reprogrammées

Il s'agit bel et bien d'une annulation et non d'une reprogrammation pour deux courses qui n'auront pas lieu plus tard lors de cet hiver, comme l'a également précisé la FIS. Toutefois, ces mêmes stations de Zermatt et de Cervinia espèrent toujours accueillir les deux descentes dames, programmées le samedi 5 et le dimanche 6 novembre prochains. A condition que le froid revienne avant dans cette région pour permettre alors aux canons à neige de compléter ce qui manque sur la piste, en terme de neige. Ces deux courses auraient dû offrir un véritable spectacle, selon une précédente annonce de la Fédération. Avec un départ prévu à 3700 mètres d'altitude, pour une piste à cheval sur deux pays, au pied du Cervin. En attendant, ce sont les hommes qui devraient bel et bien lancer cette saison 2022-23, avec un géant prévu ce dimanche, du côté de Sölden en Autriche. A moins que la météo n'en décidé encore autrement.