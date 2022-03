Clarey en progrès. Seulement dix-neuvième lundi du premier entraînement de la descente de ces finales de la Coupe du monde de ski alpin qui se déroulent en France cette semaine, le médaillé d'argent des Jeux de Pékin le mois dernier à l'âge de 41 ans a fait mieux ce mardi à Courchevel l'occasion du deuxième entraînement en s'invitant cette fois dans le Top 10. Le vétéran français qui ne sait toujours pas s'il ira au-delà de cet hiver ou pas a réalisé le dixième temps, à 1'58” du meilleur chrono de la matinée, signé par l'Américain Ryan Cochran-Siegle. Ce dernier a devancé deux Autrichiens : Daniel Hemetsberger, deuxième temps à 17 centièmes, et Vincent Kriechmayr, troisième à 33 centièmes de Cochran-Siegle. Mais les regards étaient inévitablement tournés comme la veille vers les deux skieurs qui se disputeront le petit globe de la descente mercredi : Aleksander Aamodt Kilde et Beat Feuz.

Kilde monte en puissance

Avec l'avantage une nouvelle fois au Norvégien. Sixième lors de la première descente d'entraînement, l'actuel leader du classement de la spécialité avec 23 points d'avance sur son rival termine cette fois avec le quatrième temps, à 60 centièmes du meilleur du jour. Le Suisse, disqualifié la veille au même titre qu'onze autres concurrents pour avoir manqué une porte, fait cette fois partie du classement, mais avec le neuvième chrono seulement. Peut-être une indication précieuse avant le grand rendez-vous, mercredi sur la neige de Courchevel. Niels Hintermann, meilleur temps du premier entraînement, recule en septième position.



COUPE DU MONDE (H) / FINALES

Classement du 2eme entraînement de descente - Mardi 15 mars 2022

1- Ryan Cochran-Siegle (USA) en 1'52”87

2- Daniel Hemetsberger (AUT) à 0”17

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0”33

4- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"60

5- Christof Innerhofer (ITA) à 0"95

6- Matteo Marsaglia (ITA) à 0"98

7- Niels Hintermann (SUI) à 1”16

8- Dominik Paris (ITA) à 1”27

9- Beat Feuz (SUI) à 1”45

10- Johan Clarey (FRA) à 1”58

...