Ski alpin - Descente (F) : Shiffrin écrase le deuxième entraînement de descente, Miradoli 3eme

Vlhova pas dans le coup

COUPE DU MONDE (F) / FINALES



Classement du 2eme entraînement de descente - Mardi 15 mars 2022





3- Romane Miradoli (FRA) à 0”94

Romane Miradoli termine très fort cet hiver qui baissera le rideau en fin de semaine sur la saison lors des finales de la Coupe du monde, programmées cette année en France, à Courchevel et Méribel. La skieuse française de 28 ans avait remporté au début du mois sur le super-G de Lenzerheide sa première victoire en Coupe du monde. Lundi, dans la foulée de ce premier succès, la native de Bonneville (Haute-Savoie) s'était montré la plus rapide sur le premier entraînement de la descente, qu'elle avait dominé dans un temps prodigieux d'1'27”39. Précisément, toujours sur cette piste de l'Eclipse. En passe de remporter peut-être son troisième gros globe de cristal après ceux obtenus trois années de suite, en 2017, 2018 et 2019, l'Américaine n'a laissé à personne le soin d'annoncer la couleur à la veille d'une descente dont elle s'inscrit du même coup en favorite alors qu'elle n'est pas réputée pour ses qualités de vitesse et n'est pas une référence de la spécialité.Pourtant, la reine Mikaela semble très à l'aise dans cet exercice à Courchevel, où elle avait signé le troisième temps du premier entraînement la veille. Miradoli l'avait alors laissée dans son rétroviseur.Entre les deux femmes est uniquement venue s'intercaler la Suissesse Corinne Sutter, deuxième mais loin de Shiffrin. Petra Vlhova, la seule qui peut encore priver l'Américaine d'un quatrième gros globe, a dû se contenter du neuvième temps, à 1'44”.2- Corinne Suter (SUI) à 0”754- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"955- Ester Ledecka (RTC) à 1”016- Priska Nufer (SUI) à 1"207- Elena Curtoni (ITA) à 1”228- Joana Haehlen (SUI) à 1”419- Petra Vlhova (SLQ) à 1”4410- Federica Brignone (ITA) à 1”51...