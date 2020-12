Ski alpin - Descente de Val Gardena (H) : Victoire de Kilde

COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE VAL GARDENA (ITALIE)

Classement final - Samedi 19 décembre 2020

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 2'01‘’45

2- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0‘’22

3- Beat Feuz (SUI) à 0‘’54

4- Bryce Bennett (USA) à 0‘’62

5- Kjetil Jansrud (NOR) à 0‘’62

6- Jared Goldberg (USA) à 0‘’72

7- Carlo Janka (SUI) à 0‘’78

8- Romed Baumann (ALL) à 0‘’90

9- Max Franz (AUT) à 0‘’98

10- Matthias Mayer (AUT) à 1‘’05

11- Nils Allègre (FRA) à 1‘’14

...

17- Johan Clarey (FRA) à 1‘’65

19- Nicolas Raffort (FRA) à 1‘’86

20- Matthieu Bailet (FRA) à 1‘’91

24- Adrien Théaux (FRA) à 2‘’08

...