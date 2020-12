Ski alpin - Descente de Val d'Isère (F) : Suter s'impose, grosse frayeur pour Schmidhofer et Brignone

Troisième victoire de la carrière de Corinne Suter ! La skieuse suisse de 26 ans a remporté la descente de Val d'Isère ce vendredi, première épreuve de vitesse de la saison ! Partie avec le dossard 9, la gagnante de la descente d'Altenmarkt en janvier et du Super-G de Garmisch-Partenkirchen en février a devancé de onze centièmes l'Italienne Sofia Goggia et de 20 centièmes l'Américaine Breezy Johnson, et confirme ainsi dès le début de saison son petit globe de la descente 2019-20 décroché en mars dernier. Johnson, à bientôt 25 ans, s'offre le premier podium de sa carrière en Coupe du Monde, elle qui avait signé trois Top 5 jusque-là. Cette descente a été marquée par de nombreuses chutes et interruptions, et notamment une qui a duré 20 minutes, après que Nicole Schmidhofer a foncé droit dans les filets de protection à plus de 100 km/h. Évacuée en barquette, l'Autrichienne souffre a priori du genou, mais est restée consciente après sa chute. Quatre dossards plus tard, c'est Federica Brignone, la tenante du gros globe, qui a chuté au même endroit, mais moins vite. Restée allongée quelques dizaines de secondes, l'Italienne est parvenue à se relever et descendre la piste sur ses skis. Ouf !

Vlhova termine loin mais prend 5 points

Petra Vlhova, la leader de la Coupe du Monde, qui a déjà remporté trois courses cette saison, s'est alignée sur cette descente, qui n'est pas sa spécialité, pour tenter de prendre quelques points, mais elle a fini à plus de deux secondes de Suter. Côté français, la première à s'élancer, Tiffany Gauthier, a terminé meilleure tricolore, mais seulement 24eme au classement, à 2"28 de Suter. Les autres Bleues ont fini encore plus loin. Suite à cette course, Corinne Suter prend bien sûr la tête du classement du petit globe de la descente, alors que Petra Vlhova, qui a finalement réussi à prendre 5 points, accentue un petit peu son avance en tête du classement général. Samedi, c'est encore une descente qui sera au programme à Val d'Isère, avant un Super-G dimanche.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement final - Vendredi 18 décembre 2020

1- Corinne Suter (SUI) en 1'44"62

2- Sofia Goggia (ITA) à 0"11

3- Breezy Johnson (USA) à 0"20

4- Ilka Stuhec (SLO) à 0"65

5- Nina Ortlieb (AUT) à 0"97

6- Ester Ledecka (RTC) à 1"08

7- Tamara Tippler (AUT) à 1"25

8- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"32

9- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1"33

10- Elena Curtoni (ITA) à 1"36

...

24- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"28

36- Jennifer Piot (FRA) à 3"14

43- Camille Cerutti (FRA) à 4"36

45- Anouck Errard (FRA) à 4"98

48- Karen Smadja Clément (FRA) à 6"34

...



N'ont pas fini la course : Nicole Schmidhofer (AUT), Federica Brignone (ITA), Joana Haehlen (SUI), Laura Gauché (FRA) ...