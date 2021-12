Ski alpin - Descente de Val d'Isère (F) : Goggia reine de la descente

Championne olympique de la descente et double gagnante du petit globe de la spécialité, Sofia Goggia confirme course après course son statut de reine de la discipline ! L'Italienne de 29 ans a remporté sa troisième descente de la saison, sur trois descentes disputées. Après les deux de Lake Louise il y a deux semaines, elle a triomphé sur celle de Val d'Isère ce samedi. Partie avec le dossard 7, sous un joli ciel bleu, Goggia a pris un départ prudent mais a fini fort, pour finalement l'emporter avec 27 centièmes d'avance sur l'Américaine Breezy Johnson (septième podium en carrière, mais toujours pas de victoire) et 91 sur l'Autrichienne Mirjam Puchner (cinquième podium en carrière, le troisième cette saison).

Gauché égale son meilleur résultat

Elle signe ainsi sa quinzième victoire en Coupe du Monde, la quatrième cette saison, et en profite pour prendre la tête du classement général du gros globe, avec dix points d'avance sur Mikaela Shiffrin, absente ce week-end à Val d'Isère, tout comme sa grande rivale Petra Vlhova. Rappelons que Lara Gut-Behrami, autre cador des épreuves de vitesse, est absente pour cause de covid. Goggia aura même l'occasion de creuser l'écart dimanche, puisque c'est un Super-G qui sera au menu, une discipline où elle brille également. Côté français, la meilleure performance est revenue à Laura Gauché (26 ans), 14eme à 1"88 de Goggia, et qui égale ainsi son meilleur résultat en carrière, puisqu'elle avait déjà fini 14eme lors du Super-G de Crans-Montana en début d'année.



COUPE DU MONDE (F) / VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement de la descente - Samedi 18 décembre 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1'41"71

2- Breezy Johnson (USA) à 0"27

3- Mirjam Puchner (AUT) à 0"91

4- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1"33

5- Ilka Stuhec (SLO) à 1"37

6- Corinne Suter (SUI) à 1"43

7- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1"44

8- Nadia Delago (ITA) à 1"45

9- Elena Curtoni (ITA) à 1"52

10- Michelle Gisin (SUI) à 1"61

...

14- Laura Gauché (FRA) à 1"88

29- Romane Miradoli (FRA) à 2"57

34- Esther Paslier (FRA) à 3"00

...



Abandons : Marie-Michelle Gagnon (CAN), Tamara Tippler (AUT), Nicol Delago (ITA)...