Ski alpin - Descente de Val di Fassa (F) : Gut-Behrami enchaîne et prend la tête de la Coupe du Monde !

Quel début d'année magnifique pour Lara Gut-Behrami ! Victorieuse de quatre Super-G en Coupe du Monde puis de trois médailles aux championnats du monde de Cortina d'Ampezzo (or en Super-G et en géant, bronze en descente), la Suissesse de 29 ans a enchaîné ce vendredi avec une victoire lors de la descente de Val di Fassa, en Italie, la station qui accueille les épreuves chinoises de Yanqing, annulées pour cause de pandémie de coronavirus. Partie avec le dossard 7, Gut-Behrami s'est imposée avec deux centièmes d'avance sur l'Autrichienne Ramona Siebenhofer et 26 sur sa compatriote Corinne Suter. Bien partie, elle s'est retrouvée en retard sur Siebenhofer lors des pointages intermédiaires 3 et 4, mais réussi à lui passer devant dans les derniers mètres de la piste. Il s'agit de sa 31eme victoire en Coupe du Monde, la 10eme en descente, et la première depuis un an dans cette discipline.

Gut-Behrami peut creuser l'écart ce week-end

Mais ce succès est encore plus symbolique que les autres, car il permet à la Suissesse de prendre la tête du classement général de la Coupe du Monde ! Alors que Petra Vhlova, qui participe à presque toutes les courses, était aux commandes depuis le début de saison, Gut-Behrami est revenue fort, et elle compte désormais 29 points d'avance sur la Slovaque, qui a terminé neuvième ce vendredi. Sofia Goggia occupe quant à elle la tête de la Coupe du Monde de descente, à deux épreuves de la fin, mais Corine Suter n'est plus qu'à 150 points de l'Italienne, actuellement blessée. Ce week-end, Gut-Behrami aura l'occasion de creuser l'écart sur Vlhova, avec encore une descente et un Super-G au menu. Côté français, cette première descente de Val di Fassa ne restera pas dans les annales, avec une 35eme place pour Laura Gauché et une 43eme et dernière place pour Esther Paslier.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE VAL DI FASSA

Classement final - Vendredi 26 février 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'23"93

2- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"02

3- Corinne Suter (SUI) à 0"26

4- Kira Weidle (ALL) à 0"33

5- Breezy Johnson (USA) à 0"36

6- Kajsa Lie (NOR) à 0"82

7- Marie-Michele Gagnon (CAN) à 0"84

8- Laura Pirovano (ITA) à 0"90

9- Petra Vlhova (SLQ) à 1"12

- Michelle Gisin (SUI) à 1"12

...

35- Laura Gauché (FRA) à 2"57

43- Esther Paslier (FRA) à 4"21



Abandons : Tiffany Gauthier (FRA), Federica Sosio (ITA), Elvedina Muzaferija (BOS)