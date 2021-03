Ski alpin - Descente de Saalbach-Hinterglemm (H) : Kriechmayr sur sa lancée

Alors que la première descente de Saalbach-Hinterglemm a été annulée vendredi en raison du brouillard, de la neige et du vent, celle de samedi a pu se dérouler dans des conditions météo parfaites. Et c'est le récent champion du monde de la discipline, Vincent Kriechmayr, qui a triomphé à domicile. Parti avec le dossard 1, il a bénéficié d'une très bonne piste et s'est finalement imposé avec 17 centièmes d'avance sur le Suisse Beat Feuz, leader de la Coupe du Monde de descente, et 27 sur son compatriote Matthias Mayer. Le skieur de 29 ans décroche ainsi sa neuvième victoire en Coupe du Monde, la troisième en descente, la dernière remontant à Wengen en janvier 2019. Côté français, c'est Johan Clarey qui a terminé avec la meilleure performance : neuvième, juste derrière l'incroyable Américain Erik Arvidsson (24 ans), huitième pour sa sixième course de Coupe du Monde, avec son dossard 34 !

Odermatt revient sur Pinturault

Suite à cette course (où il n'y a eu que deux abandons !), Beat Feuz a conforté son avance en tête de la Coupe du Monde de descente, en reprenant 20 points à Matthias Mayer, pour en compter désormais 68 d'avance, alors qu'il ne reste plus que la descente des finales de Coupe du Monde à Lanzerheide le 17 mars, à disputer. Le petit globe se jouera entre ses deux hommes, et une septième place suffira à Feuz pour le remporter pour la quatrième année de suite. Au classement général, Alexis Pinturault, absent ce samedi, reste en tête, mais son dauphin, le Suisse Marco Odermatt, auteur d'une excellent performance en terminant cinquième avec son dossard 18, lui a repris 45 points. Le Français compte désormais 165 points d'avance. Il en reste encore 700 à prendre au maximum, et Pinturault tentera de creuser à nouveau l'écart dimanche lors du Super-G prévu dans la station autrichienne.



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE SAALBACH-HNTERGLEMM (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 6 mars 2021

1- Vincent Kriechmayr (AUT) en 1'53"07

2- Beat Feuz (SUI) à 0"17

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"27

4-Dominik Paris (ITA) à 0"42

5- Marco Odermatt (SUI) à 0"79

6- Max Franz (AUT) à 0"79

7- Otmar Striedinger (AUT) à 0"85

8- Erik Arvidsson (USA) à 1"30

9- Johan Clarey (FRA) à 1"31

10- Bryce Bennett (USA) à 1"39

11- Matthieu Bailet (FRA) à 1"49

...

17- Adrien Théaux (FRA) à 1"76

29- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"14

32- Nicolas Raffort (FRA) à 2"26

42- Maxence Muzaton (FRA) à 2"76

45- Nils Allègre (FRA) à 2"90

46- Valentin Giraud Moine (FRA) à 2"94

47- Nils Alphand (FRA) à 2"96

...



Abandons : Sam Morse (USA), Olle Sundin (SUE)