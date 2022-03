Ski alpin - Descente de Kvitfjell (H) : Un duo improbable s'impose, Clarey sixième

Incroyable descente de Kvitfjell ce vendredi pour la reprise des épreuves de vitesse après les JO de Pékin ! Non seulement deux skieurs ont terminé à la première place ex-aequo, mais il s'agit en plus de leur toute première victoire en Coupe du Monde de descente ! Après avoir signé les deux premiers podiums de sa carrière en descente en Coupe du Monde en décembre en terminant troisième à Val Gardena puis à Bormio, Niels Hintermann grimpe cette fois sur la plus haute marche ! Le Suisse de 26 ans a remporté la première descente du week-end, décrochant ainsi sa deuxième victoire en Coupe du Monde après celle sur le combiné de Wengen en janvier 2017. Parti avec le dossard 17, dans de bonnes conditions météo (soleil et -10°c), Hintermann a réussi un run parfait et confirme ainsi avec une victoire sa montée en puissance cette saison. Vingt-huitième de la Coupe du Monde de descente l'an passé, le voici désormais sixième ! Voilà qui va lui faire oublier sa seizième place sur la descente olympique de Pékin. Mais 22 dossards plus tard, le Suisse a découvert qu'il allait devoir partager la première marche du podium. Le Canadien de 24 ans Cameron Alexander a en effet créé une immense sensation en signant exactement le même chrono que Hintermann, avec son dossard 39 ! Alors qu'il comptait 28 centièmes de retard au deuxième point de passage intermédiaire, il a réussi une fin de course folle, pour terminer ex-aequo ! Il n'avait pourtant jamais fait mieux que dixième en Coupe du Monde, c'était il y a deux ans à...Kvitfjell, juste avant la fin précipitée de la saison pour cause de pandémie. Le natif de Vancouver avait ensuite très peu couru en compétition en raison d'une grave blessure au genou. Il n'était pas non plus dans la sélection norvégienne aux JO de Pékin.

Une lutte pour le petit globe plus serrée que jamais

Derrière ce duo improbable on retrouve les trois skieurs qui vont se battre pour la Coupe du Monde de descente cette saison. Matthias Mayer, Beat Feuz et Aleksander Aamodt Kilde ont terminé à respectivement 12, 19 et 20 centièmes de Hintermann et Alexander, et le Norvégien est désormais leader du petit globe avec trois points d'avance sur le Suisse et 18 sur l'Autrichien, alors qu'il reste la descente de samedi et celle des finales de Coupe du Monde à Courchevel/Méribel le 16 mars, soit 200 points à distribuer au maximum. Le leader du classement général, Marco Odermatt, a quant à lui terminé 15eme ce vendredi, et il compte encore 346 points d'avance sur Kilde, alors qu'il reste neuf courses à disputer. Côté français, on attendait beaucoup du vice-champion olympique Johan Clarey, toujours à la recherche d'une première victoire en Coupe du Monde. Le skieur de 41 ans a réussi une belle course, restant en tête du classement pendant deux dossards, mais Kilde lui est ensuite passé devant, et il termine au final sixième à 57 centièmes des vainqueurs du jour. Les autres Bleus ont fini au-delà de la 15eme place, et sauf énorme résultat samedi, Clarey (8eme mondial) sera le seul Français présent aux finales de Coupe du Monde en descente.



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE KVITFJELL (NORVEGE)

Classement final - Vendredi 4 mars 2022

1- Niels Hintermann (SUI) en 1'44"42

- Cameron Alexander (CAN) mt

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"12

4- Beat Feuz (SUI) à 0"19

5- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"20

6- Johan Clarey (FRA) à 0"57

7- Simon Jocher (ALL) à 0"61

- Daniel Danklmaier (AUT) à 0"61

9- Guglielmo Bosca (ITA) à 0"68

10- Dominik Paris (ITA) à 0"70

...



19- Matthieu Bailet (FRA) à 1"04

21- Maxence Muzaton (FRA) à 1"17

23- Sam Alphand (FRA) à 1"21

27- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"34

36- Nicolas Raffort (FRA) à 1"63

38- Victor Schuller (FRA) à 1"68

42- Nils Allègre (FRA) à 1"91

...



Abandons : Broderick Thompson (CAN), Olle Sundin (SUE)