Deuxième victoire de la saison pour Dominik Paris ! Après la descente de Bormio fin décembre, c'est celle de Kvitfjell que l'Italien a remportée ce samedi, avec une belle avance. Parti avec le dossard 9, sous un ciel nuageux et une température de -10°c, le skieur de 32 ans a effacé de 55 centièmes le meilleur chrono établi par Aleksander Aamodt Kilde, et personne n'a réussi à faire mieux que lui ensuite. Paris, qui avait terminé sixième de la descente olympique de Pékin, s'offre donc la 21eme victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Kilde finit deuxième et monte sur le huitième podium de sa saison, alors que la troisième place est occupée par deux Suisses : Niels Hintermann, le co-vainqueur de la descente de vendredi, et Beat Feuz, qui terminent à 81 centièmes du vainqueur. Le Canadien Cameron Alexander, qui avait créé la sensation en finissant ex-aequo avec Hintermann la veille avec son dossard 39, n'a pas connu la même réussite, finissant à près de deux secondes de Paris.

Muzaton brille, Jansrud retraité

Côté français, la belle performance du jour est venue de Maxence Muzaton. Avec son dossard 27, le Plagnard de 31 ans a pris une très belle huitième place, à 1"42 du vainqueur, soit le cinquième meilleur résultat de sa carrière en descente. Il a longtemps cru finir septième, mais le Canadien Jeffrey Read, avec son dossard 42, est venu terminer trois centièmes devant lui. Johan Clarey a quant à lui fini 14eme. Cette descente a également été le théâtre d'un grand moment d'émotion, avec la toute dernière course de l'immense carrière de Kjetil Jansrud. Le Norvégien de 36 ans, quintuple médaillé olympique, triple médaillé mondial et vainqueur de quatre petits globes, a reçu l'hommage de ses fans et de tous les skieurs du circuit lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée pour la dernière fois, sur la musique de "You'll never walk alone", lui le grand fan de Liverpool.

Quatre hommes pour un petit globe

Suite à cette course, Kilde conserve la tête du classement de la Coupe du Monde de descente, avec désormais 23 points d'avance sur Feuz, 82 sur Matthias Mayer et 88 sur Paris. Le petit globe se jouera donc le 16 mars lors des finales de Courchevel/Méribel. Des finales auxquelles seul Johan Clarey prendra part en descente côté français. Au classement général, Marco Odermatt reste en tête avec 288 points d'avance sur Kilde à huit courses de la fin. La prochaine, ce sera dès dimanche, avec un Super-G au menu dans la station norvégienne.



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE KVITFJELL (NORVEGE)

Classement final - Samedi 5 mars 2022

1- Dominik Paris (ITA) en 1'43"92

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"55

3- Niels Hintermann (SUI) à 0"81

- Beat Feuz (SUI) à 0"81

5- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1"06

6- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1"20

7- Jeffrey Red (CAN) à 1"39

8- Maxence Muzaton (FRA) à 1"42

- Travis Ganong (USA) à 1"42

10- Josef Ferstl (ALL) à 1"43

...

14- Johan Clarey (FRA) à 1"78

27- Matthieu Bailet (FRA) à 2"23

30- Nicolas Raffort (FRA) à 2"44

43- Nils Allègre (FRA) à 2"91

45- Victor Schuller (FRA) à 2"96

48- Sam Alphand (FRA) à 3"12

51- Adrien Fresquet (FRA) à 3"42

57- Blaise Giezendanner (FRA) à 4"26



Abandons : Mattia Casse (ITA), Guglielmo Bosca (ITA), Olle Sundin (SUE)