Ski alpin - Descente de Crans Montana (F) : Et de dix pour Goggia !

Dixième victoire en carrière pour Sofia Goggia ! Comme en 2019, la skieuse italienne, âgée de 28 ans, a remporté la descente de Crans Montana, en Suisse. Une descente prévue dans la matinée et reportée en début d'après-midi en raison des chutes de neige durant la nuit, et dont le départ a ensuite été abaissé. Le vent a perturbé cette course, causant plusieurs interruptions, mais elle a tout de même pu aller à son terme. Partie avec le dossard 9, Sofia Goggia a devancé de 20 centièmes la Tchèque Esther Ledecka, qui signe son quatrième Top 10 en descente cette saison, et de 57 centièmes l'Américaine Breezy Johnson qui, à tout juste 25 ans, monte sur le quatrième podium de sa carrière en Coupe du Monde. Petra Vlhova, la leader du classement général de la Coupe du Monde, qui dispute toutes les épreuves cette saison, termine au pied du podium. La Suissesse Corinne Suter, deuxième de la Coupe du Monde de descente avant cette course et qui espérait briller à domicile, a déçu, en ne finissant que onzième.

Gauthier dans le Top 20

Côté français, c'est Tiffany Gauthier qui décroche le meilleur résultat, en terminant 19eme, à 1"62 de Goggia. Il s'agit de son meilleur résultat de la saison en descente. Laura Gauché a quant à elle fini 29eme, Camille Cerutti 40eme et Esther Paslier 45eme. Suite à cette course, Sogia Goggia garde la tête de la Coupe du Monde de descente, devant Breezy Johnson et Corinne Suter (première Française, Tiffany Gauthier est 30eme). Au classement général, Petra Vlhova, avec ses 50 points supplémentaires, augmente son avance sur Michelle Gisin et Marta Bassino (Tessa Worley 12eme). Samedi, une nouvelle descente sera au menu à Crans Montana.



COUPE DU MONDE (F) / CRANS-MONTANA (SUISSE)

Classement de la descente - Vendredi 22 janvier 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1'10"10

2- Ester Ledecka (RTC) à 0"20

3- Breezy Johnson (USA) à 0"57

4- Petra Vlhova (SLQ) à 0"89

5- Jasmine Fleury (SUI) à 0"95

6- Kira Weidle (ALL) à 0"95

7- Priska Nufer (SUO) à 1"05

8- Mirjam Puchner (AUT) à 1"07

9- Federica Brignone (ITA) à 1"09

10- Nadia Delago (ITA) à 1"15

...

19- Tiffany Gauthier (FRA) à 1"62

29- Laura Gauché (FRA) à 2"07

40- Camille Cerutti (FRA) à 2"92

45- Esther Paslier (FRA) à 3"59

...

Abandons : Marie-Michele Gagnon (CAN), Stephanie Venier (AUT), Francesca Marsaglia (ITA)