Ski alpin - Descente de Bormio (H) : Paris s'impose pour la septième fois !

Dominik Paris (32 ans) est bien le roi de la... "Queen". Encore irrésistible mardi sur cette piste de la Stelvio qu'il connaît comme sa poche, le skieur italien n'a laissé aucune chance une fois de plus à tous ces autres skieurs qui se voyaient bien faire tomber le maître des lieux dans son jardin. Malheureusement pour eux, c'est encore raté. Et Paris, décidément magique sur son terrain de jeu préféré, a de nouveau fait la loi pour signer sa septième victoire à Bormio, la sixième en descente pour celui qui a confirmé là qu'il était bien le meilleur skieur de tous les temps sur la Stelvio. Paris, impressionnant des premiers aux derniers mètres du tracé, en profite pour ajouter une vingtième victoire en Coupe du monde à son palmarès, dont seize obtenues en descente.

Odermatt encore impressionnant !

Et il fallait un immense Paris ce mardi à Bormio, car Marco Odermatt, l'homme de ce début d'hiver, a réalisé la performance de sa vie sur cette spécialité qui n'est pourtant pas celle qu'il préfère. Malgré une performance majuscule, le Suisse et plus que jamais leader du classement général a finalement échoué à 24 centièmes de l'Italien. Premier podium pour Odermatt en descente en Coupe du Monde doublée d'une superbe opération sur le plan comptable dans l'optique de succéder à Alexis Pinturault au palmarès du gros globe de cristal. Un autre Suisse Niels Hintermann complète le podium, à 80 centièmes de Paris, qui était de nouveau le plus fort. Premier Français de cette descente, Johan Clarey termine au pied du Top 10 (11eme).



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE BORMIO (ITALIE)

Classement - Mardi 28 décembre 2021

1- Dominik Paris (ITA) en 1'54”63

2- Marco Odermatt (SUI) à 0”24

3- Niels Hintermann (SUI) à 0”80

4- Daniel Hemetsberger (AUT) à 0”99

5- Dominik Schwaiger (ALL) à 1”10

6- Alexander Aamodt Kilde (NOR) à 1”12

7- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1”15

8- Travis Ganong (USA) à 1”19

9- Daniel Danklmaier (AUT) à 1”26

10- Matteo Marsaglia (ITA) à 1”33

11- Johan Clarey (FRA) à 1”36

...

14- Matthieu Bailet (FRA) à 1”63

26- Brice Giezendanner (FRA) à 2”64

36- Nils Allègre (FRA) à 3”18

40- Roy Piccard (FRA) à 3”45

42- Maxence Muzaton (FRA) à 3”55

43- Adrien Fresquet (FRA) à 3”66

44- Nils Alphand (FRA) à 3”72